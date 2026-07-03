Pérez Llorca sobre Feijóo: "Conoce esta tierra, entiende sus problemas y cree en su potencial"

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno supondrá "el principio del fin de la discriminación que el sanchismo ha impuesto a los valencianos".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto a nuestra autonomía como ejemplo de capacidad de recuperación tras la dana y ha asegurado que un futuro Gobierno del PP tendrá un compromiso firme con los valencianos. "No hace falta un ministro específico para la Comunitat Valenciana porque vais a tener un presidente del Gobierno comprometido con la Comunidad Valenciana", ha garantizado.

#EnDirecto | Feijóo señala que Sánchez le ha llamado "aldeano" y con "mucha honra" dice que "España va a tener un presidente que ha nacido en una aldea de una provincia" pic.twitter.com/VSlZrkeaf0 — Europa Press (@europapress) July 3, 2026

Feijóo conoce Valencia

El jefe de los populares valencianos ha subrayado que "Feijóo conoce esta tierra, entiende sus problemas y cree en su potencial" por ello, con un cambio de Gobierno que permita su llegada a la Moncloa "esperamos que lleguen el agua, las infraestructuras, una financiación justa, la ampliación de los aeropuertos de València y Alicante, y mejoras clave para el Puerto de Valencia. Pero, sobre todo, lo que esperamos de verdad es que vuelva la esperanza a la Comunitat Valenciana".

Así se ha manifestado el también president del Consell durante el acto de clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular celebrado durante estos días en el Auditorio de Castellón.

Pérez Llorca ha subrayado que "ningún valenciano ni ninguna valenciana va a pedir jamás lo que no le corresponde", y ha insistido en que la reivindicación de la Comunitat Valenciana no pasa por exigir privilegios, sino por recibir "la atención y los recursos que merecemos".

La clave de la financiación

El presidente del PPCV ha criticado además los acuerdos bilaterales en materia de financiación con formaciones independentistas. "Es incomprensible que se pacte una financiación en despachos para beneficiar a quienes no creen en España, mientras se sigue castigando a la comunidad autónoma peor financiada del país".

El presidente del PPCV también ha querido reivindicar la gestión del PPCV al frente del Consell como un modelo de "política útil, que detecta problemas y trabaja para resolverlos", frente a quienes "solo generan problemas o se limitan a describirlos sin aportar soluciones".

En materia fiscal, el presidente del PPCV ha recordado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y ha anunciado que la Comunitat aprobará en julio "la rebaja fiscal del IRPF más importante de España para rentas medias y bajas", que permitirá un ahorro de entre 300 y 400 euros anuales por contribuyente.

La vivienda como eje principal

Respecto a la vivienda, ha destacado el impulso del Plan Vive, que ya cuenta con la adhesión de más de 300 ayuntamientos y ha permitido poner en marcha 5.000 viviendas, con el objetivo de alcanzar las 10.000. Además, ha resaltado las medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, incluyendo ventajas fiscales y financiación.