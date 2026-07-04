El PSOE oficializa a Diana Morant como candidata única para recuperar Valencia

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido proclamada oficialmente candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat Valenciana para las elecciones autonómicas de 2027. La proclamación se produce después de que finalizara el plazo de presentación de precandidaturas sin que ningún otro militante presentara una alternativa, por lo que Morant concurrirá como única aspirante en el proceso interno del partido.

La decisión ha sido adoptada por la Comisión Nacional de Ética del PSPV, que ha certificado que la candidatura de Morant cumplía todos los requisitos establecidos en la normativa interna de la formación. Tras este trámite, el acuerdo será remitido a la Comisión de Listas para su ratificación definitiva, un paso previsto en el reglamento del partido antes de que la candidatura quede plenamente oficializada.

Con esta designación, Diana Morant se convierte en la primera mujer que encabezará la candidatura socialista a la Generalitat Valenciana desde la creación de la autonomía. La dirigente socialista afrontará ahora el reto de recuperar el Gobierno valenciano para el PSPV tras la derrota electoral sufrida en los comicios de 2023, en los que el Partido Popular logró acceder a la Presidencia de la Generalitat.

És el pas més important de la meua vida: em presente per a ser la pròxima presidenta de la Generalitat. És el moment d'alçar la mirada i de recuperar l'orgull. Anem a fer-ho junts.

Governem per a recuperar lo que importa 🎯❤️ pic.twitter.com/L7FaZX1ZAo — Diana Morant (@DianaMorantR) July 4, 2026

La candidatura era oficiosa desde hace días

Morant confirmó días antes su intención de presentarse a las primarias durante un acto celebrado en Gandia, su ciudad natal. En su intervención aseguró que daba este paso con el objetivo de "ganar y devolver la dignidad a la Generalitat", además de manifestar su voluntad de convertirse en la primera presidenta de la institución autonómica. Posteriormente formalizó su candidatura destacando la existencia de una "pulsión de cambio" en la Comunidad Valenciana y defendiendo que el Partido Socialista debe liderar una alternativa de gobierno junto al resto de fuerzas progresistas.

La proclamación de Morant evidencia también la unidad interna del PSPV en torno a su liderazgo. Desde que asumió la secretaría general del partido, la ministra ha contado con el respaldo de la dirección federal del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consolidándose como la principal referencia del socialismo valenciano de cara al próximo ciclo electoral.

Mientras el PSPV ya ha despejado la incógnita sobre su candidatura, en el Partido Popular todavía no existe una confirmación oficial sobre quién encabezará la lista autonómica en 2027. Aunque el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aparece como el favorito para repetir, la dirección nacional del partido todavía no ha formalizado su designación. Durante su reciente visita a la Comunidad Valenciana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó pronunciarse sobre esta cuestión, aunque sí expresó públicamente su respaldo a otros candidatos populares para las alcaldías de Valencia y Alicante.

Antecedentes de candidatos en el PSPV

El nombramiento de Morant abre una nueva etapa para el PSPV, que aspira a recuperar la Generalitat después de una larga trayectoria de alternancia política. Desde la instauración de la autonomía valenciana en 1983, el partido ha presentado a diferentes candidatos, comenzando por Joan Lerma, primer presidente de la Generalitat tras lograr una amplia mayoría absoluta. Posteriormente, dirigentes como Antoni Asunción, Ignasi Pla, Jorge Alarte o Ximo Puig lideraron las candidaturas socialistas en distintas etapas, con resultados desiguales.

Especialmente relevante fue la etapa de Ximo Puig, quien consiguió recuperar la Generalitat en 2015 gracias a un acuerdo con Compromís y Podemos, manteniendo el gobierno autonómico durante dos legislaturas consecutivas. Sin embargo, en las elecciones de 2023 el bloque de izquierdas perdió la mayoría parlamentaria, permitiendo la llegada del Partido Popular al Ejecutivo valenciano.

Con la proclamación de Diana Morant, el PSPV inicia oficialmente el camino hacia las elecciones autonómicas de 2027. La candidata tendrá por delante el desafío de reforzar el proyecto socialista, movilizar a su electorado y convencer a una mayoría de valencianos de que representa la mejor alternativa para dirigir la Generalitat durante la próxima legislatura. Su condición de primera mujer candidata del PSPV a la presidencia autonómica añade además un componente simbólico a una candidatura que pretende abrir una nueva etapa para el socialismo valenciano.