La Generalidad Valenciana crea un servicio 24 horas para recuperar viviendas públicas ocupadas ilegalmente

El presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la creación de un nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas ocupadas ilegalmente, que prestará atención las 24 horas del día, los 365 días del año, y que tendrá un tiempo máximo de respuesta de una hora ante los avisos de ocupación.

Según ha informado la Generalidad en un comunicado, el Ejecutivo autonómico acaba de sacar a licitación este servicio, con el que pretende ofrecer una respuesta "rápida, coordinada y segura" ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

Pérez Llorca ha cifrado en un 13% el porcentaje de viviendas ocupadas ilegalmente dentro del parque público de 14.500 inmuebles administrados por la EVHA.

"Somos conscientes de que arrastramos un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda", ha afirmado el presidente autonómico.

Atención permanente y coordinación con las Fuerzas de Seguridad

El nuevo servicio prestará atención de urgencias las 24 horas para intervenir ante avisos de ocupación o intrusión en viviendas públicas. La empresa adjudicataria deberá garantizar una respuesta en un plazo máximo de una hora y estará operativa todos los días del año.

Entre sus funciones también figuran el acompañamiento y la representación de la EVHA en los procedimientos administrativos para recuperar las viviendas, así como la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con las empresas de seguridad.

Además, asumirá la gestión y supervisión de la instalación de puertas antiocupación, sistemas de alarma y otros dispositivos de seguridad, además de documentar y elaborar informes sobre todas las actuaciones realizadas.

Un contrato de casi 800.000 euros

La empresa que resulte adjudicataria deberá contar con un equipo multidisciplinar integrado por un coordinador jurídico y, al menos, tres inspectores técnicos, además de disponer de vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles para desarrollar su actividad.

La Generalidad señala que el servicio estará sometido a un plan de trabajo con indicadores de seguimiento para evaluar de forma continua los resultados y garantizar la transparencia de su funcionamiento.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, y dará cobertura a todo el territorio de la Comunidad Valenciana. El valor estimado del contrato asciende a 796.831 euros, sin IVA, y el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 30 de julio.