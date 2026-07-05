Un grave incendio en Soneja activa la Situación 2 de emergencia y moviliza a diez medios aéreos

Un incendio forestal declarado al mediodía de este domingo en el término municipal de Soneja (Castellón) ha encendido las alarmas debido a su evolución "negativa", lo que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de extinción y a tomar medidas excepcionales en las infraestructuras cercanas.

Ante el avance del fuego sobre la masa forestal, la Generalitat Valenciana ha decretado la Situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). Este nivel se activa cuando la emergencia puede afectar gravemente a la población y a bienes no forestales, requiriendo el uso de medios extraordinarios y medidas inmediatas de protección y socorro.

Actualización #IFSoneja

Se ha ampliado el dispositivo tanto terrestre como aéreo y de mando.

El incendio continúa evolucionando negativamente. pic.twitter.com/3tDcL5C05J — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) July 5, 2026

Despliegue de medios en la zona

El Centro de Coordinación de Emergencias (112CV) y el Consorcio Provincial de Bomberos trabajan conjuntamente en un operativo que incluye 10 aeronaves movilizadas, entre las que se encuentran el helicóptero de coordinación de la Generalitat y dos aparatos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así como 8 unidades de bomberos forestales de la Generalitat (3 de ellas helitransportadas), 4 dotaciones del Consorcio de Castellón, una Unidad de Prevención de Incendios, agentes medioambientales y un camión nodriza con capacidad para 35.000 litros de agua.

Para agilizar las labores de carga de agua de los medios aéreos, las autoridades han procedido al cierre del Puerto de Sagunto.

⚠️ #IFSoneja avança en direcció a #Azuébar #Assuévar Ja estan evacuant el municipi per la proximitat de les flames #IFAzuebar pic.twitter.com/cKKyzEsZYl — Jordi Fuentes (@JordiFuentes10) July 5, 2026

Otro foco activo en la provincia

La situación en Castellón se complica este domingo, ya que los servicios de extinción también combaten simultáneamente otro incendio forestal en el término municipal de Castellfort. En este segundo foco están trabajando actualmente tres unidades de bomberos forestales y tres medios aéreos.