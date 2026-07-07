El Ayuntamiento de Orihuela estudia demandar a una drag queen por su discurso en el Orgullo: "No me respetas... Muérete"

La primera edición de la Gala Drag Queen de Orihuela, celebrada el pasado viernes como parte de la programación del Orgullo 2026, ha generado una intensa controversia política tras las declaraciones realizadas por la artista Deli Oslo durante su intervención sobre el escenario.

Durante su discurso, la drag queen pronunció la frase: "Me respetas, te respeto; no me respetas... Muérete. Pa' que lloren los míos, que lloren los tuyos", unas palabras que la concejal de Bienestar Social e Igualdad, Agustina Rodríguez, interpretó como un ataque directo hacia su persona. La edil, que asistía al acto en representación institucional del Ayuntamiento y tenía previsto participar en la entrega de reconocimientos, decidió abandonar el evento antes de su conclusión.

La respuesta del equipo de gobierno no se hizo esperar. El alcalde del Partido Popular, Pepe Vegara, compareció este martes junto a Rodríguez para expresar el respaldo del Ejecutivo municipal a la concejala y condenar públicamente lo sucedido. El Ayuntamiento calificó las manifestaciones de "inadmisibles" y anunció que sus servicios jurídicos estudian las grabaciones de la gala para valorar si existen motivos para emprender acciones legales.

Rodríguez explicó que acudió al acto tras recibir una invitación de la asociación organizadora y aseguró haber vivido una situación que definió como "una encerrona". Según relató, además de la frase que provocó la polémica, escuchó otras referencias que consideró dirigidas hacia ella, circunstancia que motivó su marcha. A pesar de ello, afirmó que continuará defendiendo desde su concejalía las políticas de igualdad y los derechos del colectivo LGTBI.

La otra versión

La versión ofrecida por la Asociación Atrévete Orihuela difiere de la mantenida por el Consistorio. En un comunicado, la entidad sostiene que el discurso de Deli Oslo fue completamente improvisado y que ni la organización ni los responsables del evento conocían previamente su contenido. Asimismo, rechaza que las palabras estuvieran dirigidas contra la concejala y asegura que la artista intervino como una de las personas premiadas, no como conductora de la gala.

Según la asociación, el mensaje pretendía denunciar la falta de respeto hacia el colectivo LGTBIQ+ y no señalar a ninguna persona en concreto. Aunque Deli Oslo ha lamentado que sus palabras pudieran interpretarse de otra manera, mantiene el carácter reivindicativo de su intervención.

Atrévete Orihuela también asegura que intentó ponerse en contacto con representantes municipales la misma noche del evento para aclarar lo sucedido, sin obtener respuesta. Además, lamenta que la controversia haya eclipsado el desarrollo de una gala que considera un hito para la visibilidad del colectivo en el municipio.

A la polémica se ha sumado Cambiemos Orihuela, que ha censurado las expresiones pronunciadas durante la gala al considerar que ninguna reivindicación puede justificarse deseando la muerte a otra persona. La formación, no obstante, ha reiterado su respaldo a las demandas del colectivo LGTBI y ha advertido de que el actual contexto sigue marcado por discursos de odio y retrocesos en materia de derechos.

Desde el grupo municipal defienden que la reivindicación debe ejercerse "desde la firmeza, el respeto y la educación", al entender que este tipo de comentarios perjudican la imagen de un movimiento cuyas demandas consideran plenamente legítimas.