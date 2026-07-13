La Generalitat amplía hasta los 60 millones los avales para la compra de vivienda

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ampliará hasta los 60 millones de euros la dotación del Programa de Garantías para la adquisición de vivienda en la Comunidad Valenciana. La ampliación del presupuestos fue anunciada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, donde avanzó que esta línea de avales se iba a ampliar hasta los 60 millones de euros tras agotarse en seis meses los 30 millones previstos al principio.

Menos papeleo, más vivienda asequible. pic.twitter.com/bLETYffdMr — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) July 9, 2026

Desde el IVF, Enrique Montes, el director general, destacó que este aumento incrementado "va a permitir dar continuidad a una línea que se ha consolidado como una de las principales herramientas" a la hora de acceder a una primera vivienda en la Comunidad Valenciana.

Mejoras en 2026

El desarrollo del programa del IVF ha permitido incorporar importantes novedades como el incremento del precio máximo de las viviendas que pueden acogerse al programa, hasta 311.000 euros, la ampliación de la cobertura del aval hasta el 20% del valor del inmueble y la eliminación del límite de edad para las personas afectadas por la DANA. De esta manera, se ha permitido ampliar el número de beneficiarios potenciales.

Para Montes, la respuesta que ha habido por parte de la población demuestra "que estamos ante una herramienta útil y necesaria para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes valencianos".

Más de 4.600 beneficiarios

En junio de 2024, la Generalitat Valenciana puso en marcha el programa del IVF. Desde ese momento hasta hoy se han aprobado más de 3.100 avales que han beneficiado a 4.645 jóvenes. El IVF ha concedido más de 50 millones de euros en avales que ha contado con la implicación del sector financiero, la cual, Montes la califica de "fundamental".