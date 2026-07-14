Los presupuestos alternativos del PSOE que el PP tilda de "vergüenza" y "engaño" a los valencianos

Ayer se dio a conocer por parte de Vox en la Comunidad Valenciana, que se había llegado a un acuerdo para que el concepto tan conocido en los últimos meses de 'prioridad nacional' se incluyera en los presupuestos valencianos. Desde Vox se celebró esta sintonía como un hito para el partido ya que va a ser la primera vez que esta medida, muy criticada por la extrema izquierda valenciana, aparece en unas cuentas presupuestarias en España.

Desde el Partido Popular siempre se ha mantenido un perfil bajo con respecto a la prioridad nacional ya que aludían en cualquier ocasión al "arraigo" y no le daban más importancia a esta medida que busca implantar Vox en todas las autonomías.

Sin embargo, para el Partido Socialista valenciano y Compromís, el acuerdo que celebraba Vox ayer, es un síntoma claro de que el PP "asume todas las políticas de Vox". Diana Morant, secretaría general del PSPV-PSOE, reprochó al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que "ha comprado por completo la agenda fascista de Vox".

La Comunitat Valenciana será la primera autonomía en aprobar unos presupuestos que incorporan la prioridad nacional. Pérez Llorca va a convertir el racismo en ley. pic.twitter.com/qAPSuWn5IU — Diana Morant (@DianaMorantR) July 13, 2026

Morant lamenta que el Partido Popular se haya "plegado a Vox" mientras defiende los pactos que ha ido realizando el PSOE en el Congreso de los Diputados, y fuera de él, con los grupos parlamentarios independentistas y separatistas que no buscan el bien de los españoles. Además, la ministra Morant, cuando esto ocurre, se escuda en que es necesario buscar apoyos para sacar el proyecto político hacia adelante.

La prioridad nacional y el 'apartheid'

No es la primera vez que José Muñoz, portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes valencianas, utiliza la palabra 'apartheid' para sumarse a las críticas del pacto presupuestario entre los populares y los voxistas. "El PSPV no va a dejar que este texto se apruebe así, no vamos a permitir que la Comunitat Valenciana vuelva a ser una vez más el laboratorio de las políticas de la extrema derecha", ha reflejado Muñoz esta mañana.

Los presupuestos alternativos

En medio de la trifulca habitual durante el debate de las enmiendas que se está celebrando esta semana, el Partido Socialista ha presentado un "presupuesto alternativo" que ha sido calificado de "vergüenza" y "engaño" por parte del Partido Popular valenciano. Mari Carmen Contelles, portavoz de Economía del grupo popular aseveró que "esos presupuestos alternativos llevan 3.700 millones ficticios, que no existen y van a destinar a gastos".

Los presupuestos alternativos del PSPV son una vergüenza y un engaño a los valencianos. Han presentado un cajón de sastre para aparentar que tienen una alternativa, pero de presupuestos alternativos nada. 🗣️ @contellesllopis https://t.co/FG4CwJduWY pic.twitter.com/FhiYLRmIKP — Grupo Popular Corts (@popularescorts) July 13, 2026

Contelles critica las palabras de los socialistas Muñoz y Morant ya que según la diputada popular "los gobiernos socialistas llevan años utilizando el arraigo y el empadronamiento como requisitos para acceder a ayudas y subvenciones".