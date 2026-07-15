Se derrumba un edificio de cuatro plantas en Valencia

Un edificio residencial de la localidad valenciana de Benetúser se ha desplomado por completo durante la noche de este martes sin causar daños personales. Los vecinos habían detectado previamente grietas y ruidos en el inmueble, situado junto a un solar donde se está construyendo otra finca.

Según ha informado Europa Press, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia recibió el aviso alrededor de las 22:01. La alerta procedía de un edificio ubicado en la calle Las Américas, cuyo vecindario había advertido la aparición de grietas y había escuchado ruidos.

La finca estaba formada por una planta baja y tres alturas, con una vivienda en cada planta. El inmueble era contiguo a un solar en el que se están desarrollando las obras de construcción de otro edificio.

Se derrumba un edificio de cuatro plantas en Benetússer (Valencia). El incidente no ha ocasionado daños personales pic.twitter.com/DuONWy4dIn — Libertad Digital (@libertaddigital) July 15, 2026

Evacuación preventiva

Hasta la zona se desplazaron dos dotaciones de bomberos procedentes de Torrent y Catarroja, además de un sargento de Torrent, un oficial y el inspector jefe del Consorcio.

Cuando llegaron los primeros efectivos, los residentes ya habían evacuado el edificio. Los servicios de emergencia establecieron entonces un perímetro de seguridad. Pocos minutos después, la finca se derrumbó por completo.

El Consorcio ha destacado que "no se han producido daños personales ni entre el vecindario ni entre equipos de emergencia y se ha descartado que pueda haber personas atrapadas en el interior de los escombros".

Medidas tras el derrumbe

Tras el colapso del inmueble, otra finca próxima también ha sido desalojada por precaución. El edificio deberá ser revisado por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Benetúser para comprobar su estado.

Los bomberos se mantienen en coordinación con las autoridades municipales, las empresas suministradoras de gas y luz, además del resto de organismos que participan en la actuación.

Debido a que el inmueble ha quedado totalmente derrumbado y no hay víctimas, el Consorcio ha descartado tener que realizar trabajos de apuntalamiento.