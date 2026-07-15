Un micro abierto pilla a Vox llamando "bruja" a una socialista y hablando de una "fiscal"

La sesión de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts Valencianes ha dejado este miércoles un episodio captado por un micrófono abierto que ha provocado la reacción del PSPV-PSOE. En la grabación, difundida a través del canal de YouTube de la Cámara, se escucha a dos diputados de Vox referirse como "bruja" a la parlamentaria socialista Alicia Andújar y hacer comentarios sobre una supuesta "información privilegiada".

Los hechos se produjeron durante un receso de la comisión parlamentaria. En la conversación, que quedó registrada antes de que los diputados apagaran el micrófono, David Muñoz y Jesús Albiol, ambos parlamentarios de Vox, comentan una supuesta información confidencial.

"¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal", se escucha decir a uno de ellos en el vídeo alojado en el canal oficial de Les Corts Valencianes.

A continuación, ambos comentan la intervención realizada por la diputada socialista Alicia Andújar durante la comisión. "Yo estoy flipando, sobre todo con la del PSOE (...) La bruja Andújar es terrible. Emplea un tono de voz que la hace antipática. Si empleara un tono de voz distinto, a lo mejor sería dura, pero no...", afirma uno de los diputados antes de que la conversación se interrumpa al recibir una llamada telefónica.

Reacción del PSPV

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha denunciado en la red social X lo que calificó como el "machismo rancio de la ultraderecha".

Les molestan las mujeres que hablan claro y les plantan cara. Llamar "bruja" a una diputada retrata el machismo más rancio de la ultraderecha. El micrófono abierto solo les ha delatado. No nos van a callar. Todo nuestro apoyo, @Alicia_Andujar 💪 https://t.co/yCrNIRaiiO — Diana Morant (@DianaMorantR) July 15, 2026

"Les molestan las mujeres que hablan claro y les plantan cara. Llamar bruja a una diputada retrata el machismo más rancio de la ultraderecha. El micrófono abierto solo les ha delatado. No nos van a callar", ha escrito Morant.

También la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha criticado los comentarios registrados durante la sesión. Según ha manifestado, "no hay nada más cobarde y casposo que llamar 'bruja' a una mujer" y ha sostenido que el micrófono abierto "solo evidencia el machismo cavernario que llevan dentro".

Nada más cobarde y casposo que llamar "bruja" a una mujer, como han hecho dos parlamentarios de Vox. El micro abierto solo evidencia el machismo cavernario que llevan dentro. Nos quieren silenciadas, pero nos van a tener en frente. Contigo, @Alicia_Andujar. pic.twitter.com/u9WJTpqCl9 — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) July 15, 2026

Además, Torró ha pedido explicaciones sobre las referencias realizadas durante la conversación a una posible información privilegiada procedente de una fiscal.

El PSPV anuncia acciones

El síndico del PSPV en Les Cortes Valencianes, José Muñoz, ha anunciado que su grupo pondrá los hechos relacionados con las referencias a una supuesta información privilegiada "en manos de la justicia para que se investigue esta filtración".

En la misma línea, el síndico de Compromís, Joan Baldoví, ha informado de que su formación trasladará a la justicia la grabación y el diario de sesiones para que se investiguen esas manifestaciones.

Baldoví ha afirmado que "es una auténtica vergüenza que un diputado de Vox alardee de tener información privilegiada que le llega de Fiscalía" y defendió que los ciudadanos merecen "una justicia en la que se pueda confiar".

"Bruja" le llaman a @Alicia_Andujar unos señoros de Vox, pillados con el micro abierto. La insultan porque les da mil vueltas y no saben rebatirle ni una frase. El recurso más rancio y cobarde que existe. No le llegan ni a la suela del zapato. Contigo siempre, Alicia. pic.twitter.com/sAeP8C7wui — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) July 15, 2026

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, también ha reaciconado en redes sociales al contenido de la grabación. En su mensaje, ha lamentado que dos diputados de Vox "pillados con el micro abierto" insultaran a la parlamentaria socialista y ha sostenido que recurrían al insulto porque, a su juicio, no sabían rebatir sus intervenciones.