Una intensa tormenta eléctrica y fuertes vientos azotan las provincias de Valencia y Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso por la formación y el paso de una inestabilidad atmosférica que está afectando directamente a la zona de Levante. En concreto, el fenómeno se está desplazando entre las zonas limítrofes de las provincias levantinas, dejando a su paso un intenso aparato eléctrico y ráfagas de aire que han activado las precauciones de las autoridades pertinentes.

El núcleo del episodio ha descargado con mayor virulencia sobre el interior, castigando de forma particular a la comarca del Valle de Albaida. Siguiendo su curso natural y debido a su rápido desplazamiento hacia el litoral, la nubosidad ha penetrado en la Safor en torno a las 17:30 horas. Las previsiones meteorológicas apuntan a que el frente saldrá al mar en un breve lapso de tiempo, diluyendo así su capacidad de impacto sobre las áreas pobladas.

21/07 12:00 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, tormentas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Un temporal corto, pero intenso

A pesar de que el pronóstico indica que se trata de un suceso de corta duración, los expertos advierten del peligro que suponen las ráfagas que acompañan a las precipitaciones. Según Aemet, se pide "mucha atención a las rachas de viento", las cuales han sido catalogadas como "muy fuertes". La velocidad media registrada durante el avance de esta manga ha rondado los 50 kilómetros por hora, lo que exige extremar la prudencia al transitar por la vía pública.

Este tipo de fenómenos meteorológicos repentinos son relativamente habituales en el arco Mediterráneo, donde la orografía y la temperatura del mar juegan un papel fundamental en la rápida gestación de nubes de desarrollo vertical. Aunque la cantidad de agua acumulada no revista gravedad de cara a posibles inundaciones, el factor combinado de las descargas eléctricas y la fuerza del vendaval obliga a mantener la máxima precaución en las carreteras y núcleos urbanos.