El número dos de Morant se enfrenta a dos años de cárcel por calumniar al PP

El Juzgado de Instrucción de Valencia ha abierto juicio oral contra el secretario de Organización del PSPV de Diana Morant, Vicent Mascarell, por presuntas calumnias en contra del Partido Popular de Valencia.

El número dos de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos atribuyó a los populares unos daños realizados contra la sede socialista de la capital del Turia. Unas manifestaciones por las que los populares lo denunciaron al creer que estaba vertiendo falsedades con intención de manchar la imagen del PP de Valencia como parte de su estrategia de oposición.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el titular del Juzgado número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Alberto Jarabo Calatayud, ha abierto juicio oral contra Mascarell, que se encuentra acusado por un delito de calumnias. Este será juzgado por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Valencia.

Cabe recordar que el artículo 205 del Código Penal clarifica que "es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Es decir, es necesario demostrar que cuando Mascarell atribuyó los daños al PP sabía que lo que estaba asegurando era falso, por lo que estaría cayendo en la comisión del delito.

El Código Penal establece que la calumnia se agrava si se propaga con publicidad, es decir, ante los medios de comunicación, redes sociales o cualquier otro tipo de difusión de masas. Al haber sido un cargo público con relevancia política quien pronunció la acusación, se podría entender que existió esta publicidad. En este último caso, el político valenciano se enfrentaría a una pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses, según el Código Penal.