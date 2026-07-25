Un muerto en el incendio de Manises

Un hombre ha sido hallado muerto en un coche mientras se trabajaba en un incendio declarado este sábado en una zona de barranco del término municipal de Manises (Valencia), ha informado el Ayuntamiento de la localidad a través de la red social X.

Al parecer, el cuerpo fue hallado por los equipos de extinción que trabajaban en el incendio, ya perimetrado.

ATENCIÓ❗️L'incendi està controlat, s'està refrescant la zona🖤Malhauradament,l'incendi s'ha cobrat la vida d'1persona.L'Ajuntament de Manises decreta dos dies de dol oficial, demà i dilluns, com a mostra de https://t.co/y4VTHAD1zNàcies a Bombers, Protecció Civil, Policia i GCivil — Ajuntament de Manises (@AytoManises) July 25, 2026



Además, según las fuentes, hay otras cinco personas hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras. Los heridos han sido trasladados al Hospital de Manises. Hasta el lugar se han movilizado tres SVB y dos ambulancias de Transport Urgente, según han señalado fuentes del CICU.

En el operativo de extinción del incendio, que se ha registrado en una zona próxima a edificaciones, han participado cuatro medios aéreos y seis dotaciones de bomberos del Consorcio, un sargento, y cuatro BRIFO (Brigadas forestales del Consorcio). Asimismo, han intervenido un coordinador forestal y un oficial del Consorcio y dos unidades de la Generalidad Valenciana. El fuego ya está estabilizado.

El consistorio ha decretado dos días de luto oficial, domingo y lunes.