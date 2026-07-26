El incendio de Castellón obliga a evacuar a 16.000 personas

El violento incendio forestal que se declaró este sábado por la mañana en el término municipal de la Vall de Uxó, en la provincia de Castellón, avanza de manera descontrolada. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado de que el fuego se encuentra fuera de capacidad de extinción y ya cuenta con un perímetro de unos 21 kilómetros. El avance de las llamas ha obligado a decretar la evacuación de dieciséis municipios y barrios, dejando ya 16.000 personas desalojadas en toda la comarca.

Según ha recogido la agencia Europa Press, el fuego ya ha logrado penetrar en el parque natural de la sierra de Espadán, un paraje de incalculable valor ecológico. Entre las poblaciones que han tenido que ser evacuadas de urgencia por motivos de seguridad se encuentran Aín, Alcudia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Villavieja, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar y Chóvar. Asimismo, las autoridades han ordenado el desalojo de varias urbanizaciones del municipio de Bechí, así como de determinadas áreas de la propia Vall de Uxó. Por su parte, los cascos urbanos de Bechí y la Vall de Uxó permanecen en situación de confinamiento preventiva para evitar riesgos derivados de la intensa humareda.

El despliegue para combatir este desastre medioambiental es masivo, aunque las condiciones meteorológicas y la virulencia de las llamas dificultan notablemente los trabajos terrestres y aéreos. El presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha desplazado hasta el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), ubicado en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), para seguir de cerca la evolución de la catástrofe. Pérez Llorca ha detallado que en las tareas de extinción participan activamente más de 300 efectivos de emergencias sobre el terreno. Entre ellos se encuentran dotaciones de los Bomberos Forestales de la Generalidad, el Consorcio Provincial de Castellón, bomberos municipales de la capital castellonense y la Policía de la Generalidad, a los que se ha sumado la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Morant también aparece

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSOE en la Comunidad, Diana Morant, también se ha personado en el Puesto de Mando Avanzado. Morant ha manifestado la "total colaboración y cooperación, como no podría ser de otra manera, con la Generalidad" para hacer frente a la crisis, aunque no queda muy claro en qué puede cooperar ella desde sus dos cargos institucionales.

Por su parte, la administración autonómica ha coordinado un amplio dispositivo asistencial para los evacuados, quienes están siendo acogidos por la Cruz Roja en instalaciones como el Polideportivo Municipal de Onda o el Pabellón Municipal de Nules. La Consejería de Sanidad ha reforzado las plantillas médicas en los centros de salud locales y ha desplazado equipos de enfermería para ofrecer tanto asistencia de urgencia como apoyo psicológico a los miles de damnificados.

"No parece" que el fuego de Vall d'Uixò se haya producido por causas naturales

El Gobierno ha señalado que, aunque se sigue investigando el origen del incendio declarado en el término municipal de La Vall d'Uixò (Castellón), que ya ha arrasado unas 4.300 hectáreas y que deja más de 16.000 evacuados de 15 municipios, "no parece que se haya producido por causas naturales".

Así lo ha afirmado este domingo la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Cecopi celebrada en el Puesto de Mando Avanzado que dirige la extinción del incendio desde el municipio de La Vall, en una reunión que ha presidido el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

"Todas las investigaciones están abiertas, pero lo que sí que podemos decir es que, desde luego, el incendio no se ha producido por medios naturales. A partir de ahí vamos a seguir las investigaciones y, en cuanto tengamos más información, se la vamos a poder ofrecer", ha declarado Bernabé.