El incendio forestal declarado este sábado en la Vall de Uxó (Castellón) entra en una nueva fase después de que el operativo haya logrado contener parte de su avance. Los responsables de la extinción confían en que el aumento de la humedad previsto para el martes abra una "ventana de oportunidad muy buena" para estabilizar el fuego, aunque advierten de que este lunes se mantendrán unas condiciones meteorológicas similares a las de las últimas horas.

El director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA) y subinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, Antonio Rodrigo, ha explicado que el incendio ha pasado de estar fuera de la capacidad de extinción a una situación en la que los medios desplegados ya pueden actuar con mayores garantías. "Hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve", ha señalado.

Según ha indicado Rodrigo, la previsión meteorológica apunta a que este lunes volverán a repetirse los vientos registrados durante la jornada del domingo, con entrada de viento del oeste durante la madrugada y de la brisa de levante al mediodía.

Sin embargo, el martes la humedad relativa podría alcanzar el 80%, un cambio que el responsable del operativo considera determinante para avanzar en la estabilización del incendio. "Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios", ha afirmado.

Capacidad de respuesta

Rodrigo ha explicado que el incendio continúa activo y que la evolución del viento ha modificado la dirección de algunos frentes, obligando a adaptar continuamente la estrategia de extinción.

En estos momentos, los trabajos se concentran especialmente en la franja comprendida entre Artana, Eslida y Chóvar, donde también se están realizando fuegos técnicos para frenar el avance de las llamas.

El director del PMA ha destacado que el dispositivo cuenta cada vez con más recursos. "El incendio gana terreno, nosotros también", ha resumido, al señalar que el incremento de medios permite mejorar la capacidad de respuesta.

Durante este domingo han trabajado 25 medios aéreos y más de 450 efectivos, entre bomberos, personal de emergencias y unidades desplazadas desde otras administraciones.

Más de 16.000 personas desalojadas

La evolución del incendio ha obligado a ampliar las evacuaciones durante la jornada con el desalojo de Azuébar y Almedíjar, que se suman al resto de municipios afectados. En total permanecen evacuados 18 núcleos o zonas, entre ellos Aín, Alcudia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Villavieja, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar, Azuébar y Almedíjar, además de urbanizaciones de Bechí y algunas zonas de la Vall de Uxó.

Las evacuaciones afectan a unas 16.000 personas, de las que alrededor de 700 continúan alojadas en los espacios habilitados en Onda, Segorbe, Nules y Moncofa. Además, permanecen confinados los municipios de Bechí, la Vall de Uxó y Onda.

No acercarse a la zona

La Generalidad Valenciana y la Diputación de Castellón han agradecido la colaboración de los efectivos movilizados, entre ellos los consorcios de bomberos de Alicante y Valencia, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y distintos ayuntamientos.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos insisten en pedir a la población que no se desplace al entorno del incendio y que siga únicamente las indicaciones de los servicios de emergencia y la información difundida por los canales oficiales.