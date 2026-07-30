La Generalitat permite el regreso de los vecinos de seis municipios desalojados por el incendio de la Vall d'Uixó

La Generalitat ha levantado la orden de evacuación de los núcleos urbanos de Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuébar y Almedíjar, que permitirá la vuelta a sus domicilios a alrededor de más de un millar de vecinos, así como el alzamiento del confinamiento de la urbanización 'Nueva Onda' de Onda.

Así se ha acordado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) que se ha celebrado esta mañana para analizar la evolución del incendio de la Vall d'Uixó.

En el resto de los municipios, como son Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Sueras y Chóvar, las urbanizaciones 'Solaig', 'Montserrat' y 'Peña Negra' de Betxí, y la pedanía de Artesa de Onda, se mantiene la orden de evacuación, que afecta a cerca de 7.000 personas, al menos hasta las 23:59 horas del 30 de julio. Estas medidas se mantienen por razones de seguridad de las personas y las necesidades operativas de la emergencia.

🔴🔥Des de primera hora d'este matí estàn treballant a l' #IFLaVallDUixó els següents mitjans: ➡️19 unitats terrestres y 4 unitats helitransportades de @GVAbforestals

➡️14 autobombes

➡️31 dotacions, 4 Brigades forestals y 4 Brigades rurales d’actuacions forestals de… pic.twitter.com/Y51EIiFo0n — Emergències 112CV (@GVA112) July 30, 2026

Al respecto, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que ya se ha iniciado la distribución de agua embotellada en todos los municipios donde se ha levantado la evacuación hasta que se compruebe que los niveles de calidad de agua potable sean adecuados para su consumo. De hecho, en La Vilavella ya se puede utilizar el agua del grifo para su consumo tras los análisis positivos.

🔴 #IFVallDUixó | Valderrama: "Més de mil persones poden tornar a casa" Són els habitants de Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuébar i Almedíjar. També es desconfina la urbanització de Nueva Onda, al municipi d’Onda. Seguix el #MinutAMinut⬇️… pic.twitter.com/wlsN3KRCOg — À Punt NTC (@apuntnoticies) July 30, 2026

Además, Valderrama ha recordado a los ciudadanos que regresen a sus hogares que sigan las instrucciones de salud pública de la Conselleria de Sanidad, al tiempo que ha subrayado que la Generalitat está en todo momento midiendo la calidad ambiental en toda la zona.

Evolución del fuego

El responsable de Emergencias ha explicado que el incendio continúa activo y afecta aproximadamente a 9.644 hectáreas, y a un perímetro de aproximadamente 81 kilómetros.

El conseller ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha agradecido el esfuerzo que están realizando todos los servicios de emergencia, que mantienen un trabajo ininterrumpido desde el inicio del incendio.