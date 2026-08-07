Polémica en Sagunto por un cartel con "un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda"

El Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) ha pedido retirar una imagen utilizada por una peña de las fiestas locales en la que aparece "un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda", al considerar que resulta contraria "a los principios de igualdad y convivencia ciudadana". La petición fue trasladada a la peña responsable, denominada 'Un forat és un forat' —'Un agujero es un agujero'.

El Consistorio tuvo conocimiento del cartel el pasado 23 de julio y canalizó la petición a través del departamento de Fiestas, que comunicó a la peña la necesidad de retirar la imagen.

La asociación explicó al Ayuntamiento que el diseño aparecía en distintos elementos y que necesitaba tiempo para encontrar una solución. Ante esta situación, ambas partes acordaron crear una mesa de trabajo para evitar que imágenes similares vuelvan a aparecer en futuras ediciones de las fiestas.

El Ayuntamiento ha precisado que el cartel ya no se encuentra actualmente expuesto, aunque la imagen continúa siendo el logotipo de la peña y aparece en camisetas y otros elementos.

El cartel utilizado

Igualdad reclama revisar el caso

La directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono, ha enviado una carta al Ayuntamiento de Sagunto en la que pide analizar si los mensajes e imágenes difundidos son compatibles con los principios de igualdad y no discriminación que deben regir las actividades festivas y los espacios públicos.

La responsable autonómica plantea que, si se determina que alguno de los elementos resulta contrario a esos principios, se requiera a la entidad responsable su retirada o rectificación. Además, solicita revisar las posibles autorizaciones, colaboraciones, cesiones de espacios, subvenciones u otras formas de apoyo público relacionadas con la actividad de la peña, así como informar a la Dirección General de las actuaciones adoptadas o previstas.

El PP reclama al alcalde una posición pública

El Grupo Municipal del Partido Popular de Sagunto ha respaldado la actuación de la Dirección General de Igualdad y ha reclamado al alcalde, el socialista Darío Moreno, que fije públicamente la posición del Ayuntamiento.

El portavoz municipal del PP, Ximo Catalán, ha destacado la respuesta de la Generalidad y ha asegurado que el alcalde "no puede limitarse al silencio o a las actuaciones internas". A su juicio, los vecinos deben conocer cuál es la posición del Gobierno municipal ante la polémica.

Los populares también han pedido aclarar qué ocurrió en 2017, cuando, según el grupo, la pancarta fue exhibida por primera vez. El PP recuerda que entonces el Ayuntamiento estaba presidido por Compromís y que la Concejalía de Igualdad estaba en manos de Podemos.

"Si hoy existe un consenso social en que este tipo de imágenes no representan los valores de igualdad y respeto que deben presidir nuestras fiestas, también es legítimo conocer qué ocurrió entonces y qué valoración hace el actual Gobierno socialista sobre aquellos hechos", ha señalado Catalán.

El grupo municipal ha valorado la mesa de trabajo acordada entre el Ayuntamiento y la peña, aunque considera que debería acompañarse de una posición pública del alcalde.