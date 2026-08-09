Un fallo en el espectáculo pirotécnico de Altea deja 27 heridos, 11 en la unidad de quemados

El 40º aniversario del célebre Castell de l'Olla de Altea se vio ensombrecido esta madrugada de domingo por un accidente pirotécnico. Lo que debía ser una noche festiva en el litoral alicantino ante una multitud estimada de 100.000 personas terminó con un fallo durante el espectáculo pirotécnico que dejó a 27 heridos entre los asistentes, obligando a desplegar un amplio dispositivo de emergencias.

El balance sanitario confirma que, del total de afectados, 13 personas pudieron abandonar el Centro de Salud de Altea tras ser atendidas de lesiones leves y recibir el alta médica. La peor parte se la llevaron 14 heridos que requirieron traslado hospitalario al IMED, de los cuales 11 tuvieron que ser derivados a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante dada la entidad de sus lesiones.

Fallo de pirotécnica en Altea con varios heridos en el 40 aniversario de la nit de l'olla@wallstwolverine @AltRightEspan pic.twitter.com/Ix9ZN3xARu — SECRETARIO DE REMIGRACIONES🇪🇦 (@camiletjusti) August 9, 2026

Según los datos del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la primera respuesta corrió a cargo del propio operativo preventivo asignado al evento. Desde el ambulatorio alteano se coordinaron evacuaciones adicionales en ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), incluyendo el traslado de un hombre de 55 años y una joven de 24 con quemaduras al Hospital Marina Baixa, además de un varón de 19 años remitido al IMED por diversos traumatismos.

Por su parte, la Cofradía organizadora ha lamentado "profundamente el incidente" y ha querido "trasladar su preocupación a todas las personas afectadas, así como agradecer la actuación de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad que han participado en la rápida atención y evacuación".