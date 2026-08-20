El timo de Óscar Puente: lleva a Valencia trenes ya usados y asegura que son "los más nuevos"

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, se ha anunciado a través de un comunicado que la flota de trenes de la Comunidad Valenciana sería mejorada con la incorporación de trenes "más modernos y de mayor capacidad". Algo que ha destacado el ministro en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que informa que las Cercanías de Valencia incluirán trenes Civia 465, asegurando que son "los últimos, los más nuevos que tenemos de la flota".

Sin embargo, esta afirmación no significa que los vagones que reciban sean nuevos. Y es que Óscar Puente ha obviado que dichos trenes se usan en Madrid desde hace 20 años, según ha adelantado El Debate. Lo que sí apuntó es que dichos vagones han sido "sometidos a una revisión y a una remodelación completa".

Algo que sí señalan en la nota de prensa que ha emitido el ministerio, en la cual explican que los trenes "comenzaron a circular entre 2003 y 2012" y que circularán en su totalidad una vez concluya "la puesta a cero de los coches". Una puesta a cero que pasa por mejorar el confort y los equipamientos destinados al viajero.

Así, la red de Cercanías de Valencia recibirá 41 trenes para las líneas C1, C2 y C6 que sustituirán a los de la Serie 447 y 464 que circulan por dichas líneas en la actualidad. Un cambio que implica una mayor capacidad puesto que los trenes de la Serie 465 están compuestos por cinco coches que pueden alcanzar las 748 plazas.

PP y Compromís critican la decisión

El portavoz de Transportes e Infraestructuras del GPP en las Cortes, Joserra González de Zárate, ha denunciado que desde el Gobierno pretenden "presentar como una solución al grave problema de las Cercanías valencianas el simple reacondicionamiento de trenes con más de 20 años de antigüedad".

González de Zárate considera que la medida del Ministerio de Transportes es una "vergüenza" que vendan estos trenes como la gran solución para los valencianos, "es una vergüenza que trenes que han sido fabricados aquí y que llevan un importante rodaje a sus espaldas ahora pasen por chapa y pintura y nos los quieran vender como la gran solución para miles de valencianos que sufren cada día retrasos, averías, cancelaciones y un servicio absolutamente deficiente", ha señalado.

A este respecto, el portavoz ha denunciado que "mientras la Comunidad está fabricando trenes nuevos, solo recibimos vagones viejos", algo que cree que refleja que Óscar Puente "es uno más de un Gobierno que no deja de maltratar a los valencianos", advirtiendo que el anuncio realizado es solo un parche al problema de las cercanías, las cuales acumulan averías, retrasos y cancelaciones, afirmando que se "necesita una solución integral".

Además, ha hecho hincapié en que "los valencianos no necesitan más anuncios ni más fotografías del ministro", sino que lo que verdaderamente es necesario son "trenes que funcionen, infraestructuras que se ejecuten y frecuencias que permitan llegar a tiempo al trabajo, a la universidad o a casa".

Asimismo, Compromís ha registrado una serie de preguntas al Gobierno de España en el Congreso con el objetivo de conocer los "criterios concretos" que se han aplicado para destinar los trenes, ya utilizados en Madrid, a la red de Cercanías de Valencia. Concretamente, Águeda Micó pregunta "por qué se ha optado por material con entre 14 y 23 años de antigüedad en lugar de incorporar material de nueva fabricación".

Del mismo modo, reclama conocer la cantidad total que se prevé invertir para trasladar, reacondicionar y poner en marcha los 41 trenes en la Comunidad Valenciana, así como el "calendario detallado" de su incorporación a las líneas C-1, C-2 y C-6 de Valencia.

Y es que desde Compromís preguntan si realmente el Gobierno de España considera "una renovación suficiente" la incorporación de material ferroviario "con hasta 23 años de antigüedad", y exige saber "cuál es la planificación prevista para la renovación integral del material rodante y qué nuevas unidades de fabricación se incorporarán en los próximos años".

De este modo, Águeda Micó se cuestiona si "los valencianos y las valencianas tenemos que aceptar los trenes de hace 23 años que ya no quiere Madrid" e exige al Gobierno que de explicaciones sobre "la llegada de trenes de segunda mano desde Madrid en lugar de material nuevo".