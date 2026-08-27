Ordenan la evacuación de El Saler y varios campings por el incendio en el parque natural

El Centro de Coordinación Operativa Local del Ayuntamiento de Valencia ha ordenado este jueves la evacuación preventiva de los vecinos y turistas que se encontraban en la zona afectada por el fuego. La medida afecta directamente a todo el núcleo poblacional de la pedanía, así como a los recintos vacacionales cercanos, a causa de un foco declarado en pleno mediodía en el Parque Natural de El Saler, un enclave de alto valor ecológico para la ciudad y toda la región.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de los equipos de extinción, el consistorio ha desplegado un amplio dispositivo logístico. Se han movilizado numerosos autobuses de la Empresa Municipal de Transportes para el traslado urgente de los vecinos afectados. Además, las autoridades municipales han establecido un punto de encuentro específico para aquellas personas que no tengan forma de desplazarse por sus propios medios. Este lugar de reunión se ubica en la rotonda del Centro de Exámenes de la Dirección General de Tráfico, un área amplia y de fácil acceso para los vehículos de emergencia.

La rápida propagación del humo durante los primeros compases del suceso ya había obligado a las autoridades a tomar medidas previas. Anteriormente, las fuerzas de seguridad tuvieron que desalojar preventivamente la playa más próxima al foco principal y los apartamentos ubicados en la Torre 1. Asimismo, desde el gobierno local se ha emitido una recomendación urgente para que los residentes de las áreas colindantes mantengan cerradas las ventanas de sus viviendas, con el objetivo de evitar posibles intoxicaciones y molestias respiratorias derivadas de la densa columna de humo que se ha desplazado hacia las zonas habitadas.

La proximidad de las llamas a infraestructuras y viviendas ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias a tomar cartas en el asunto, elevando el nivel de alerta. En concreto, se ha establecido la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales. Este nivel de emergencia se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.

El ecosistema de La Devesa y la Albufera valenciana supone uno de los principales pulmones verdes del levante español, por lo que cualquier amenaza forestal en esta zona despliega de inmediato un protocolo máximo de prevención. Los equipos de bomberos, la Policía Local y la Guardia Civil continúan trabajando de forma coordinada para perimetrar la zona, controlar la evolución de las llamas y garantizar que el desalojo se realice con total orden, evitando así daños personales mientras se estabiliza la emergencia natural.