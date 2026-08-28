El incendio de El Saler apunta a ser intencionado: una colilla o un "mecherazo", entre las hipótesis

Los investigadores descartan que el fuego que ha afectado al Parque Natural de la Devesa de El Saler, en Valencia, se haya originado por causas naturales y apuntan a una posible acción intencionada.

El Seprona y el grupo de investigaciones de la Generalidad han podido acceder a la zona donde se ha iniciado el incendio, declarado este pasado jueves sobre las 13 horas. Allí han descartado "de forma clara" que el origen esté relacionado con un rayo o con maquinaria que haya podido provocar accidentalmente las llamas.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que en el punto de inicio se aprecia "un impacto de llama". Esa circunstancia abre la puerta a que el fuego haya comenzado por una colilla o por el denominado "mecherazo". Por ahora, no obstante, se trata de una línea de investigación y todavía no se ha determinado quién podría estar detrás. El siguiente paso será revisar las cámaras de la zona y seguir investigando para "determinar la autoría".

Sin regreso todavía de los desalojados

Mientras se intenta aclarar cómo comenzó el fuego, la prioridad sigue estando en controlar un incendio que ya ha afectado a 37 hectáreas de superficie forestal. Las llamas obligaron además a desalojar a personas este jueves de la zona de la Gola de Pujol todavía no pueden regresar.

El consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha señalado tras la reunión del Cecopi que los equipos de extinción continúan trabajando sobre las zonas del perímetro afectadas, que actualmente alcanza unos 5,2 kilómetros.

Los desalojados permanecen alojados en la Fonteta, el espacio habilitado por el Ayuntamiento. Allí han recibido atención durante la noche. Solo este pasado jueves se ha servido la cena a 161 personas: 83 mujeres y 78 hombres.

La alcaldesa, María José Catalá, ha asegurado que el Ayuntamiento llevaba "un tiempo preocupado" por los incendios en esta zona y ha advertido de que se llegará "hasta las últimas consecuencias" para depurar responsabilidades y combatir la "sensación de impunidad".