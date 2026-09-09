La vuelta al cole ya es un hecho en la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido esta mañana a Caudiel con motivo del inicio de curso 2026-2027. Desde el pasado mes de mayo, con motivo de la huelga educativa convocada, el gobierno valenciano ha estado muy presente en la educación valenciana. Tanto es así que el incremento salarial, la reducción de ratios o la climatización de las aulas ya se han puesto en marcha este mes de septiembre.

Este curso escolar 2026-2027 va a contar con la plantilla docente más numerosa de la historia de la Comunidad Valenciana. Se rozan los 84.000 profesores, un aumento de 300 docentes más que el curso pasado. Por otro lado, disminuye en 2.000 el número de alumnos.

La educación pública valenciana tiene algo muy importante: presupuesto real detrás de cada compromiso. Destinamos 3️⃣.3️⃣3️⃣8️⃣M€ a educación para mejorar las condiciones del profesorado, reducir ratios y seguir reforzando nuestros centros. pic.twitter.com/S1ztBW3X9Z — Miguel Barrachina Ros (@BarrachinaM) September 8, 2026

Más recursos y ayudas

Durante la semana, Pérez Llorca ha hecho hincapié en el esfuerzo económico que está realizando la Generalitat para modernizar los colegios y las aulas. En este curso se abren 14 nuevos colegios e institutos y 14 centros escolares con una inversión de 255 millones de euros. El jefe del Consell señalaba que dispone de un plan de mejora "ambicioso" y "sin precedentes".

Educación de calidad y libertad

Tras la etapa del gobierno del Botànic con Ximo Puig y Mónica Oltra al frente, donde se ensalzó el adoctrinamiento y el catalán, con la llegada del Partido Popular, primero con Carlos Mazón y ahora con Juanfran Pérez Llorca, la libertad y el valenciano han recuperado su espacio. El jefe del Consell precisaba que "debemos intentar persuadir e incentivar a que todo el mundo aprensa ambas lenguas cooficiales, pero con respeto y libertad porque desde la imposición y la obligación solo se consigue generar rechazo".

Acuerdo salarial con ANPE y CSIF

En la jornada de ayer se convocó un pleno del Consell extraordinario para abordar el acuerdo alcanzado con los sindicatos de ANPE y CSIF que supone el incremento salarial de 200 euros de aquí a 2028. Miguel Barrachina, portavoz del Consell, aseguró en rueda de prensa que los docentes iban a percibir en sus nóminas de septiembre la primera subida salarial de 75 euros.

💶👨🏻‍🏫👩🏼‍🏫 Cumplimos con nuestros #docentes e incrementamos sus salarios situándolos por encima de la media nacional. Desde el diálogo seguimos avanzando. pic.twitter.com/Hl2tpu3OSW — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) September 4, 2026

Este incremento se realiza en tres fases: 75 euros en septiembre de 2026, 75 euros en enero de 2027 y 50 euros en enero de 2028. Barrachina defendió que los profesores valencianos "cuentan con el mayor respaldo salarial e institucional que ha tenido nunca la educación pública valenciana".