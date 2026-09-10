Diana Morant asegura que no está "llorando" y acusa a Mompó de "machista"

El pasado viernes el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, emitió un mensaje en X en el que contestaba a una serie de ataques de Diana Morant relacionados con las inundaciones de octubre de 2024 en el que decía que Mompó tenía información y mandó a asesores y trabajadores de la diputación provincial a casa pero al resto de valencianos no avisó.

Al ver este mensaje, Mompó contestó al día siguiente recordando las palabras de Sánchez: "si necesitan más recursos que los pidan". Como conclusión, se dirigió a Morant de la siguiente manera: "Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro."

Els valencians de trellat intentàvem ajudar. En canvi, tu aparegueres dos dies després en l'helicòpter en Pedro Sánchez, el de... "si quieren más recursos que los pidan". Tot lo mon sap que en les tragèdies que hem patit, t'ha preocupat molt més on estan les càmeres que les… https://t.co/QiYdkVGnyY — Vicente Mompó Aledo (@Vicente_Mompo_) September 4, 2026

Tras el revuelo que se formó por parte de la izquierda valenciana indicando que Mompó era "machista", el líder del PP en la provincia de Valencia, esta misma semana, salió a pedir disculpas por su mensaje asegurando que su tuit "fue más contundente de lo que tiene que ser un cargo público". A continuación, defendía su posición y aseguraba que esto "no tiene nada que ver con el machismo".

A la política se ve plorat de casa i, sobretot, se ve a treballar. pic.twitter.com/EScRSuQIsX — Vicente Mompó Aledo (@Vicente_Mompo_) September 8, 2026

Además, Vicente Mompó le recordaba a Diana Morant que a la política "se viene llorado y a trabajar". Tras esta polémica, la ministra socialista aseguro que ella está "plantando cara a un machismo" que "no se puede normalizar". Morant aprovechó este mensaje de Mompó para politizar en favor de la mujer y poner el foco en el machismo.

Debido a esto, la secretaria general del PSPV-PSOE se beneficiaba del supuesto ataque de Mompó y se dirigió a todas las mujeres diciendo que "cualquier mujer que en su casa reciba por parte de su pareja una frase como 'no vales para nada', 'eres igual que una escoba', 'eres una puta' o 'una prostituta' o 'eres una lameculos' le diría "que saliera de esa casa y que denunciara".

Para los señores que no quieren entenderlo: no, no estoy llorando, estoy denunciando un machismo insoportable que no pienso tolerar. pic.twitter.com/TwJGmqMbMW — Diana Morant (@DianaMorantR) September 9, 2026

Para la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades "esto no entra dentro de un diálogo normal en política". Además, asegura que ella no lo hacer por sí misma sino por el resto de las mujeres. "No lo hago por mí, lo hago por las mujeres que no tienen por qué soportar este trato por parte de nadie. Ni de sus parejas ni de sus compañeros de trabajo ni de sus jefes ni de nadie. Yo tampoco", defendía Morant.