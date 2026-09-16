Emergencias decreta la situación 1 por las inundaciones en la Comunidad Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalidad ha decidido establecer la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Comunidad Valenciana. Esta medida se ha tomado como respuesta a la intensa tromba de agua que ha descargado con especial virulencia desde última hora de la tarde de este miércoles, afectando severamente a la ciudad de Valencia y a toda su área metropolitana.

Según ha anunciado el Gobierno autonómico, esta fase del protocolo se activa cuando se han constatado inundaciones en zonas localizadas. De este modo, queda asegurada la atención a las incidencias mediante el uso de los medios y recursos que ya se encuentran disponibles en las áreas más afectadas por las fuertes lluvias.

Ante la gravedad de las precipitaciones, Protección Civil ha emitido a las 22:08 horas un aviso del sistema Es-Alert a los teléfonos móviles de todos los ciudadanos que se encontraban en la provincia de Valencia. En dicho mensaje, las autoridades alertan del elevado riesgo de inundación frente a la situación de lluvias generalizadas que asola la región.

Por este motivo, los servicios de emergencia piden a la población que evite cualquier desplazamiento innecesario, se aleje de los cauces de los ríos y de los barrancos, y respete escrupulosamente los cortes de tráfico establecidos. Asimismo, recomiendan que, en caso de que se produzca un incremento rápido del nivel del agua, los vecinos accedan a los pisos superiores de sus viviendas para garantizar su seguridad.

La Generalidad ha activado de manera simultánea el nivel de preemergencia amarillo por alerta hidrológica. Este aviso se centra especialmente en la zona de los barrancos del Poyo-Saleta, lo que afecta de forma directa a las pedanías situadas en la zona sur de la capital del Turia.

Las consecuencias del temporal no se han hecho esperar en el ámbito del transporte y las infraestructuras. Por su parte, ADIF ha informado de que los trenes correspondientes a la línea C2 de cercanías de Valencia circulan con notables retrasos. Esta situación se debe a una falta de tensión eléctrica en una de las vías del tramo comprendido entre las localidades de Silla y Almusafes.

La intensa tormenta, que ha venido acompañada de aguaceros, viento racheado y una abundante caída de rayos, también ha alterado gravemente la circulación en todas las líneas de Metrovalencia. A lo largo de la noche se han registrado retrasos generalizados y, en los momentos más críticos de la tormenta, se han mantenido cortados algunos tramos en las líneas 1 y 2 de la red subterránea.

En el ámbito deportivo, las inclemencias meteorológicas han forzado la suspensión de eventos de primer nivel. El partido de fútbol que debía enfrentar al Levante UD y al Athletic de Bilbao, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, ha sido aplazado. El encuentro estaba previsto para este miércoles a las 21:30 horas en el estadio Ciudad de Valencia, pero el club local ha confirmado que las condiciones hacían inviable su disputa.

Finalmente, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un comunicado urgente a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa de Buseo. El objetivo de este aviso es informar de que el organismo responsable de dicha balsa va a iniciar de manera preventiva un proceso de desembalse de caudal, instando a los consistorios a intensificar la vigilancia en todo el entorno.