PP y Vox se revuelven contra las subvenciones de Ximo Puig a UGT en Valencia

El Partido Popular y Vox han exigido explicaciones al Partido Socialista valenciano sobre la "fiesta" del sindicato de UGT que se celebró en Valencia en el año 2021 y que fue subvencionada "a dedo" por la Generalitat Valenciana, liderada en ese año por Ximo Puig. Nando Pastor rechaza la actitud del PSOE y le señala que tenían "informes de la Abogacía de la Generalitat en contra" de dicha subvención. Desde Vox se asegura que los socialistas son una "mafia organizada" por la cantidad de asuntos corruptos que envuelven al socialismo a nivel autonómico y nacional.

Subvención de 80.000 euros

Así se expresaron Pastor y Llanos en la rueda de prensa de portavoz este partes a raíz del inicio de la investigación por parte de la Agencia Valenciana Antifraude debido a esta subvención otorgada a dedo por Ximo Puig a UGT con valor superior a los 80.000 euros.

El portavoz popular incidió en que se están investigando ayudas a UGT otorgadas por el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación provincial. Una supuesta suma, decía Pastor, que alcanzaba los 255.000 euros. "Queremos saber por qué Ximo Puig, se concedía a sí mismo, 80.000 euros con informes de la Abogacía en contra", comentaba Pastor.

Desde Vox, José María Llanos achacó al PSOE su doble rasero y su superioridad "moral". Son "irregularidades continuas no solo en el PSOE de Pedro Sánchez sino también en el PSPV", atacaba Llanos. "Los que hablan de moral son los más corruptos, los que tienen la piel muy fina", continuó en esa línea el portavoz de Vox.

📰Ayer: La Agencia Antifraude investiga 80.000€ a dedo de Ximo Puig a UGT. 🚨Hoy: Salen a la luz posibles concesiones irregulares a UGT por parte del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de Compromís y de la Diputación de Valencia durante los gobiernos de la izquierda.… pic.twitter.com/ltJ0Tx7r0l — VOX Cortes Valencianas (@vox_cv) September 15, 2026

¿Qué piensa Compromís?

Joan Baldoví, portavoz del grupo Compromís, a pesar de seguir defendiendo el catalán por encima del valenciano, afirmaba que el asunto se debía investigar y llegar "al final" y pidió que la Antifraude tenga "la misma diligencia y prisa para investigar" polémicas que pueden salpicar al PP y Vox.

José Muñoz, portavoz del Partido Socialista, esquivó las preguntas relacionadas a la subvención de UGT y pidió que se investigaran las vallas publicitarias de Juanfran Pérez Llorca "encargadas por el PP" y la contratación de la pareja del presidente valenciano en la Diputación de Valencia.