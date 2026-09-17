El delfín de Oltra pide abolir la Audiencia Nacional y le acusa de un golpe de estado

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, mostró su verdadera cara en redes sociales tras la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta. Ibañez acusó a la Audiencia Nacional de dar un "golpe de estado" y expresó que se debe "abolir". Ante esto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, pidió su dimisión inmediata porque "alguien que pretende atacar a los jueces y cuestionar las instituciones judiciales no puede representar a nadie en una democracia".

GOLPE DE ESTADO. Hay que abolir la Audiencia Nacional. https://t.co/eYmOju4oTl — Alberto Ibáñez i Mezquita 🍉 (@alberto_aim) September 16, 2026

Llorca pide explicaciones a Baldoví

El presidente valenciano en un mensaje en X pidió su renuncia y se dirigió a Joan Baldoví, síndic de Compromís, para que condenara "sin matices" este ataque de Alberto Ibañez.

Alguien que pretende atacar a los jueces y cuestionar las instituciones judiciales no puede representar a nadie en una democracia. Debe marcharse y dimitir de inmediato.

Emplazo al señor @joanbaldovi a condenarlo sin matices, pedir perdón y exigir responsabilidades. https://t.co/7YSPrRWqrB — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) September 16, 2026

En la misma línea, el portavoz del grupo popular en las Cortes valencianas, Nando Pastor, tachaba de "inadmisible" que "un representante público cuestione de esta manera las decisiones de los jueces". Desde el Partido Popular valenciano cuestionan que la extrema izquierda valenciana se preocupa más por defender a los que protagonizaron la entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta "que por defender a los valencianos".

El delfín de Mónica Oltra

Alberto Ibáñez es diputado de Compromís, adscirto a Sumar, desde hace 3 años, tras las últimas elecciones generales y siempre ha abogado por la vuelta de Mónica Oltra a la actividad política. Se le ha considerado como el "delfín" de Oltra. En numerosas ocasiones que ha sido preguntado por Mónica Oltra y su situación judicial, Ibáñez ha defendido que Oltra es "la mejor candidata" para el Ayuntamiento de Valencia.