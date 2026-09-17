El barranco del Poyo vuelve a poner en jaque a Paiporta: dos años después de la Dana sigue sin soluciones

Paiporta ha vuelto a pasar una noche de angustia. El municipio valenciano, epicentro de la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, ha tenido que enfrentarse este miércoles a una nueva tromba de agua que llegó a alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en una hora. El episodio no provocó esta vez una catástrofe, pero sí volvió a llenar de agua algunos bajos y calles y, sobre todo, reavivó el miedo de unos vecinos que todavía tienen muy presente la tragedia ocurrida hace casi dos años.

El Ayuntamiento asegura que la situación está ya normalizada y atribuye la ausencia de daños graves al dispositivo de prevención y vigilancia desplegado durante el episodio. Según han comunicado, la Policía Local atendió 52 incidencias y los equipos municipales estuvieron pendientes permanentemente del barranco del Poyo y de la evolución de los caudales aguas arriba.

Barranco de Paiporta, ahora. pic.twitter.com/XbIsF8ZY5K — Naturaleza es vida 🌲🦇 1919💯🍁🎄🎅 (@javierromerota3) September 16, 2026

Pero la nueva tormenta también ha puesto de manifiesto una cuestión que sigue pendiente: el riesgo de una nueva riada no ha desaparecido y las principales actuaciones para reducirlo todavía no están ejecutadas. Paiporta continúa dependiendo en buena medida de unas infraestructuras que todavía están en proceso de reconstrucción y de unos proyectos hidráulicos que no han llegado a ejecutarse.

Las grandes obras siguen pendientes

Desde la DANA se han realizado algunas actuaciones: la Confederación Hidrográfica del Júcar ha reparado daños en el barranco del Poyo. El Ayuntamiento de Paiporta ha acometido mejoras en su red de drenaje. También se han impulsado obras de reconstrucción de infraestructuras dañadas por la riada. Pero estas actuaciones no han resuelto el problema de fondo.

La propia Confederación Hidrográfica del Júcar continúa trabajando en diez proyectos destinados a reducir el riesgo de inundación en las cuencas del Poyo, el Magro y Pozalet-Saleta. Entre las soluciones que se estudian están la creación de zonas de almacenamiento controlado de agua, mejoras de la capacidad hidráulica del Poyo y una posible conexión con el nuevo cauce del Turia.

Es decir, casi dos años después de que una riada provocara una tragedia mortal en la zona, algunas de las principales infraestructuras destinadas a evitar que vuelva a suceder continúan en fase de proyecto y otras incluso se paralizaron, tal y como contó Libertad Digital.

Mejora del alcantarillado

El Ayuntamiento ha destacado que las obras en el drenaje urbano han sido positivas en este último episodio de gota fría. Entre ellas cita el sistema instalado en la plaza Blasco Ibáñez, con una capacidad aproximada de 30.000 litros. También se han realizado trabajos de limpieza de imbornales y mantenimiento de las redes de drenaje antes y durante el episodio.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha destacado que "la prioridad era estar preparados, vigilar la evolución de la situación y actuar allí donde fuera necesario". "El episodio ha tenido incidencias puntuales, pero los servicios municipales han respondido y Paiporta ha ido recuperando la normalidad durante la madrugada", ha recalcado.

A las 5:01 horas, la Confederación Hidrográfico del Júcar confirmó que los caudales habían regresado al nivel verde y se dio por finalizada la preemergencia hidrológica amarilla. Las acumulaciones de agua en la carretera de Albal habían desaparecido y el tráfico recuperó la normalidad.

La lluvia, sin embargo, ha vuelto a dejar una imagen difícil de ignorar: Paiporta puede estar mejor preparada que hace dos años, pero la solución definitiva para proteger la zona de otra gran avenida del Poyo todavía está por llegar.