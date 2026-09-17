Un frente de fuertes tormentas volvió a poner este miércoles a Valencia y su área metropolitana en alerta. Las lluvias anegaron rápidamente calles, bajos y carreteras y provocaron 478 incidentes gestionados por Emergencias de la Generalidad hasta las 23:00 horas, aunque no constaban daños personales graves. La situación obligó a cerrar temporalmente Metrovalencia y el Aeropuerto de Valencia, en Manises, además de aplazar el partido entre el Levante y el Athletic Club.

La intensidad de las precipitaciones reavivó el temor entre los vecinos de municipios especialmente afectados por la Dana de 2024, como Torrent, Paiporta y Aldaia. En estos puntos, las lluvias dejaron acumulaciones importantes, aunque no se produjo el desbordamiento de barrancos ni se comunicaron daños materiales graves.

🔴 Valencia revive la pesadilla de la DANA: calles anegadas y caos en el transporte pic.twitter.com/1pKyk74okl — Libertad Digital (@libertaddigital) September 17, 2026

Hasta 100 litros por metro cuadrado

Torrent registró 95,8 litros por metro cuadrado, con 71 litros acumulados en apenas media hora. La Associació Valenciana de Meteorologia calificó esta intensidad de «más que torrencial».

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, informó de situaciones complicadas para conductores y peatones, inundaciones en algunas viviendas y el desalojo de quince personas de un establecimiento de comida rápida.

⛈️ Fuertes tormentas en #Valencia. Es-Alert activado. Problemas tanto en la ciudad, como en la provincia de Valencia. Video de Torrente - Valencia. pic.twitter.com/IjL5pV9LFh — MeteoÁvila (@Meteoavila2) September 16, 2026

En Paiporta y Aldaia se registraron alrededor de 60 litros por metro cuadrado en una hora. Las lluvias mantuvieron en alerta a los servicios de emergencia y a los vecinos, aunque no provocaron incidencias importantes.

🚨 Situación preocupante en Paiporta (#Valencia) con las tormentas estáticas de la zona. El barranco del poyo ha aumentado el caudal de forma significativa. pic.twitter.com/FherU8e8i8 — MeteoÁvila (@Meteoavila2) September 16, 2026

La red de estaciones de la Asociación Valenciana de Meteorología había registrado hasta las 22:00 horas acumulaciones cercanas a los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Chiva alcanzó 96,2 litros; Montserrat, 83,6; l'Eliana, 83,4; Alboraia, 79,4, y Valencia, 70,2.

La Agencia Estatal de Meteorología registró hasta las 21:00 horas máximos de 53,2 litros por metro cuadrado en Llíria, 47,6 en el aeropuerto de Valencia y en la capital, y 26,4 en Turís. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de numerosos rayos, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora e inundaciones locales.

La tormenta en Valencia muy fuerte pic.twitter.com/IsQ84vHwy1 — Alejandro (@algoncal01) September 16, 2026

Cortes en carreteras y un aviso a los móviles

La situación se complicó especialmente a partir de las nueve de la noche. La intensidad de la lluvia ralentizó la circulación en el baipás de Valencia, la CV-35 y las autovías A-3 y A-7. La escasa visibilidad dificultó todavía más los desplazamientos y la mayoría de los túneles de Valencia permanecieron cerrados al tráfico.

📢⛈️Especial precaución en la provincia de Valencia, por fuertes tormentas e intensas precipitaciones que complican la circulación. ➡️Infórmense del estado de las carreteras antes de emprender la marcha. pic.twitter.com/u1U8PhVvGL — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 16, 2026

A las 22:08 horas, Protección Civil envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la provincia de Valencia. El aviso pedía evitar desplazamientos, mantenerse alejados de cauces y barrancos y respetar los cortes de tráfico.

Poco antes, Emergencias de la Generalidad había establecido la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en Valencia y activado la preemergencia hidrológica por riesgo de inundaciones en varias zonas.

SITUACIÓN DE LA A3 en VALENCIA de colapso por las inundaciones en estos momentos pic.twitter.com/9D0sYFd6o0 — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) September 16, 2026

La situación también afectó al transporte aéreo. El Aeropuerto de Valencia, en Manises, tuvo que cerrar temporalmente debido a la acumulación de agua en sus instalaciones. Aena informó inicialmente de 12 vuelos desviados y recomendó a los pasajeros consultar con sus compañías el estado de sus vuelos. El aeropuerto ya ha recuperado la operatividad, según informó el 112 de la Comunidad Valenciana.

Incidentes y servicios de bomberos

Emergencias de la Generalidad contabilizó 478 incidentes hasta las 23:00 horas. La mayor parte se concentró en Valencia, con 214 avisos, seguida de Torrent, con 45, y l'Eliana, con 22. También se registraron incidencias en La Pobla de Vallbona, Moncada y San Antonio de Benagéber. Los avisos estuvieron relacionados principalmente con acumulaciones de agua, filtraciones, problemas de circulación y daños materiales.

El Consorcio Provincial de Bomberos realizó más de 60 servicios desde las ocho de la tarde. Entre sus intervenciones hubo incendios provocados por rayos, auxilio a vehículos bloqueados, rescate de conductores y revisión de puentes inundados.

La tormenta también obligó a aplazar el partido de LaLiga entre el Levante y el Athletic Club, que debía disputarse en Valencia a partir de las nueve de la noche.

🔙 Así hemos vivido en directo en #AthleticPlay los momentos previos a la suspensión del partido correspondiente a la jornada 6 de @LaLiga 📺 https://t.co/fntRPJWFT2 #LevanteUDAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/XxLq8lb4IY — Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2026

Reapertura del metro y clases suspendidas

Metrovalencia comenzó este jueves a prestar servicio en todas sus líneas de metro y tranvía después de los trabajos realizados durante la madrugada para reparar las infraestructuras afectadas. El servicio se reanudó con dificultades para garantizar la regularidad de los trayectos, según informó Metrovalencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias dio por finalizada durante la madrugada la alerta hidrológica de nivel amarillo en las zonas afectadas por el episodio de lluvias.

Las precipitaciones también llevaron a varios municipios a suspender las clases este jueves ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología. La medida se adoptó en localidades como Carcaixent, l'Alcúdia, Bétera y Alberic, además de las pedanías del sur de Valencia. Por su parte, la Universitat de València ha comunicado que desarrollará la actividad docente en la modalidad online

En la provincia de Alicante también se suspendió la actividad escolar en Elche, Orihuela y Santa Pola.