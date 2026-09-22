La EMT de Valencia crea la línea 58 para unir Orriols con el hospital La Fe

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital del Turia pondrá en marcha a partir del próximo mes de noviembre una nueva ruta de autobuses. Se trata de la flamante línea 58, diseñada específicamente para conectar el barrio de Orriols con el hospital de referencia de sus vecinos, el complejo sanitario de La Fe. Así lo ha anunciado este martes el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Jesús Carbonell, durante los actos de clausura de la Semana Europea de la Movilidad, que ha finalizado con la tradicional jornada del Día sin Coche.

Con la creación de este nuevo servicio público y la inminente reorganización de las rutas de la empresa municipal prevista para otoño, el consistorio valenciano da respuesta a una de las demandas vecinales más antiguas de esta zona de la ciudad. Hasta el momento, los residentes del distrito carecían de una forma rápida de acudir a sus citas médicas, ya que no existía ninguna alternativa de transporte público que ofreciera un traslado directo hasta el centro clínico.

Para hacer realidad esta esperada iniciativa, el departamento de Movilidad ha trazado un plan de reestructuración integral. La actual línea 8 ampliará su recorrido habitual hasta Orriols y, al mismo tiempo, absorberá desde el centro urbano el itinerario que en estos momentos está prestando la línea 11 hacia ese mismo sector. Fruto de esta fusión y prolongación nacerá oficialmente la línea 58, cuyo trayecto final enlazará la zona norte con el barrio de Turianova, atravesando en su ruta todo el entorno del hospital de La Fe.

El máximo responsable municipal del área ha subrayado las ventajas prácticas de esta modificación del transporte urbano. Gracias a este cambio estratégico, los habitantes de Orriols dispondrán, por primera vez en la historia del barrio, de una ruta ininterrumpida hacia las consultas médicas sin verse obligados a realizar incómodos transbordos. De forma paralela, los usuarios habituales de Turianova y del entorno de Malilla también saldrán beneficiados, puesto que podrán continuar su viaje hacia el área norte de la capital sin tener que dar por finalizados sus desplazamientos al llegar al casco histórico.

Finalmente, Carbonell ha querido enmarcar esta iniciativa dentro del Plan Director que rige las políticas de tránsito del Ayuntamiento. Según ha indicado el responsable municipal, este documento técnico resulta fundamental para que la entidad pública pueda afrontar los retos futuros de abastecimiento y provisión de servicios. "Este plan contempla ejecutar las infraestructuras y cambios necesarios para conseguir una ciudad más accesible, segura y sostenible", ha sentenciado el edil, recordando que el objetivo a largo plazo es adaptarse a la evolución socioeconómica y tecnológica del entorno urbano.