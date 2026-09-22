Pérez Llorca rechaza acoger menores de Ceuta: "No es inmigración, se trata de una invasión"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido una postura firme y sin ambages respecto a la profunda crisis migratoria que atraviesa España, negándose rotundamente a que la región participe en el reparto de los jóvenes extranjeros procedentes de la ciudad autónoma norteafricana. En unas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a un acto oficial de la Policía Nacional, el líder del Ejecutivo Autonómico ha dejado claro que la solución estructural no pasa por la reubicación territorial indiscriminada, sino por el estricto cumplimiento de la ley y el retorno a sus hogares.

Preguntado explícitamente por los periodistas sobre si su gabinete estaría dispuesto a aceptar las cuotas impuestas desde la Administración Central que dirige Pedro Sánchez, el dirigente popular ha sido tajante al diferenciar la naturaleza de los graves incidentes fronterizos ocurridos a finales del mes de julio. "Ya lo he manifestado varias veces: no se trata de un problema de inmigración, se trata de una invasión", ha sentenciado ante las cámaras. Para el mandatario autonómico, ante una avalancha de estas dimensiones que vulnera la seguridad nacional, la respuesta del Estado de Derecho "tiene que ser diferente al problema migratorio" convencional que gestionan las instituciones habitualmente.

En esta misma línea argumental, el también líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha defendido férreamente que todas aquellas personas que han cruzado la frontera vulnerando la soberanía española deben retornar a su lugar de procedencia a la mayor brevedad. Respecto a los cientos de menores que colapsan actualmente las infraestructuras de acogida ceutíes, Pérez Llorca ha apelado al sentido común, a los tratados internacionales y al interés superior del menor. Así, ha zanjado la cuestión afirmando que "los niños donde mejor están es con sus padres". De este modo, el Gobierno Regional aboga por activar de forma urgente todos los mecanismos diplomáticos y legales necesarios con Marruecos para proceder a la repatriación de los afectados.

Las firmes declaraciones del presidente valenciano se producen en un contexto de extrema presión asistencial e institucional en la frontera sur de España. Este mismo martes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado la gravedad de la situación demográfica al cifrar en 2.321 los menores no acompañados que ya han sido filiados en el enclave norteafricano. Este alarmante dato supone un incremento de casi trescientos nuevos expedientes en apenas una semana, evidenciando la ineficacia del actual Gobierno de la Nación. Además, el propio Ejecutivo Central calcula con preocupación que hay entre quinientos y setecientos de estos jóvenes vagando sin control por las calles, generando una enorme inseguridad ciudadana.

Ante este colapso sin precedentes, diversas instituciones y agrupaciones políticas han movido ficha en las últimas horas. Por un lado, el Defensor del Pueblo ha emitido una alerta pública exigiendo al Estado una "protección efectiva urgente" para los menores que se encuentran a la intemperie y sin tutela efectiva en territorio español. Por otro lado, la coalición Sumar ha aprovechado esta grave crisis para presionar a su socio de Gobierno, el PSOE. La formación de extrema izquierda ha reclamado que se ejecuten ya los traslados masivos hacia la península, una política de dispersión que choca frontalmente con la postura de comunidades como la valenciana, que exigen firmeza y control fronterizo.