Prisión sin fianza para el detenido en Alicante por asesinar a su pareja en Leganés

La titular del Juzgado de Violencia del Tribunal de Instancia de Alicante ha decretado este martes la prisión provisional sin fianza para el hombre de 35 años que fue detenido recientemente en la localidad alicantina de San Juan. El individuo está acusado de ser el presunto autor de la muerte de su pareja sentimental, una mujer de unos 34 años de edad, en un suceso que tuvo lugar durante el pasado fin de semana en el municipio madrileño de Leganés.

Según ha informado de manera oficial el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el varón queda desde este momento en calidad de investigado dentro de una causa judicial que se ha abierto por un presunto delito de asesinato. Esta calificación inicial se establece sin perjuicio de lo que pueda derivarse posteriormente del desarrollo de la fase de instrucción, momento en el cual se podrían modificar los cargos en función de las pruebas que se vayan recabando y de los resultados de las autopsias e investigaciones policiales pertinentes.

En el marco de esta misma resolución judicial, la magistrada ha acordado también la inhibición de las actuaciones en favor del Juzgado número 3 de la Sección Civil y de Instrucción de Leganés. Esta decisión obedece a las reglas de competencia territorial que establece la legislación española, dado que el lugar donde presuntamente se consumaron los hechos delictivos fue dicha localidad de la Comunidad de Madrid. A partir de ahora, será este órgano jurisdiccional el encargado de asumir las riendas y continuar con las pesquisas necesarias para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el crimen.

La detención del sospechoso en la población de San Juan pone de manifiesto la rápida actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lograron localizar y neutralizar al individuo poco después de que se descubriera el trágico final de la víctima. El traslado del expediente al juzgado competente en la región madrileña permitirá centralizar tanto la recopilación de testimonios como el análisis de las evidencias científicas recabadas en el domicilio donde ocurrió el fatal desenlace.

El delito de asesinato en el Código Penal español contempla penas muy severas, especialmente cuando concurren agravantes como el de parentesco o violencia de género. La decisión de mantener al presunto autor entre rejas y sin posibilidad de eludir la cárcel mediante el pago de una fianza responde a la gravedad de los indicios existentes en su contra, así como a la intención de evitar cualquier riesgo de fuga o de alteración de pruebas esenciales para la culminación del proceso judicial.