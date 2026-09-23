La donación de Amancio Ortega convierte a La Fe de Valencia en una "ciudad oncológica"

El Hospital La Fe de Valencia se prepara para dar un salto cualitativo en el tratamiento oncológico. Las instalaciones médicas recibirán una importante mejora que permitirá al complejo convertirse en una "ciudad oncológica", gracias a la inminente creación de un centro de protonterapia conectado por el subsuelo con el actual servicio de Oncología Radioterápica y la planta de producción de radiofármacos.

🏥 La Unidad de Protonterapia del Hospital La Fe comenzará a funcionar antes de que acabe el año 2027. Las dos piezas principales del equipamiento han sido fabricadas expresamente para Valencia y han sido financiadas por la Fundación Amancio Ortega pic.twitter.com/KOs4qYNt0x — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) September 23, 2026

La puesta en marcha de esta infraestructura pionera será una realidad antes de que termine el año 2027. Este hito es posible tras la recepción de las dos piezas principales del equipamiento: el acelerador de protones o ciclotrón y la máquina de tratamiento, conocida como gantry. Ambas estructuras han sido fabricadas en exclusiva para el centro de Valencia y financiadas íntegramente por la Fundación Amancio Ortega, que ha aportado más de 29 millones de euros a la iniciativa.

Por su parte, el Gobierno autonómico completará este ambicioso proyecto médico con una inyección adicional de 21,5 millones de euros. Esta partida pública irá destinada a la construcción del edificio y el búnker de protección radiológica, así como al mantenimiento de la maquinaria y la contratación del personal necesario. Se estima que el nuevo servicio requerirá incorporar a 39 profesionales especializados, que se unirán a la plantilla actual.

Durante el acto de recepción de los equipos, el presidente de la Generalidad, Juanfran Pérez Llorca, expresó su agradecimiento a la fundación del empresario gallego. El dirigente subrayó que se trata de una instalación vital para salvar vidas y mejorar los tratamientos, especialmente en el caso de los pacientes pediátricos. Además, aprovechó la ocasión para hacer una firme defensa de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario.

"Tenemos que dejar a un lado los dogmas ideológicos y sustituirlos por soluciones", defendió Llorca, en una clara alusión a los ataques vertidos por la izquierda contra las donaciones privadas a la sanidad. El dirigente autonómico insistió en que la principal labor de la Administración debe ser invertir en la vida y la salud sin generar conflictos políticos.

Nuevo espacio, nuevas máquinas

Las nuevas máquinas se ubicarán en un edificio de nueva construcción de más de 5.500 metros cuadrados, que incluirá áreas para un TAC de última generación. En el corazón de este complejo se levanta un búnker de hormigón armado de nueve metros de altura, diseñado específicamente para albergar la maquinaria con total seguridad. La previsión del Ejecutivo regional es poder atender a unos 200 enfermos al año una vez que el comisionado clínico concluya con éxito.

Finalmente, Llorca destacó que la Comunidad Valenciana es la tercera autonomía española en poner en marcha una infraestructura de este calibre. En este sentido, garantizó que el servicio estará abierto a ciudadanos de otras regiones limítrofes que carezcan de esta avanzada tecnología, reafirmando que la salud "no tiene fronteras".