Desalojan el Mercado Central de Valencia por un incendio en el sótano

Un suceso que podría haber revestido mayor gravedad se ha resuelto con notable eficacia en el corazón de Valencia. Al mediodía de este jueves, las alarmas se han activado tras declararse un fuego en las instalaciones subterráneas de uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad, el Mercado Central. La rápida actuación de los servicios de emergencia ha resultado determinante para evitar cualquier tipo de daño personal.

Según han comunicado fuentes del Ayuntamiento, el plan de autoprotección del edificio ha funcionado de manera impecable. La evacuación completa de los comerciantes, clientes locales y turistas se ha llevado a cabo de forma ordenada, logrando vaciar la enorme instalación en un tiempo que no ha superado los cinco minutos. Esta agilidad ha sido fundamental para garantizar la integridad de los presentes y despejar el área para los equipos de rescate.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado de inmediato seis dotaciones del cuerpo municipal de Bomberos. Los efectivos han operado con la máxima celeridad para aislar el foco del fuego, localizado en un cuadro eléctrico del sótano, y proceder a su rápida extinción. Aunque la situación generó cierta inquietud inicial en las inmediaciones, el despliegue técnico ha conseguido confinar el problema sin que las llamas afectaran a la estructura principal de este histórico enclave.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha desplazado al lugar donde ha confirmado a los medios de comunicación que los bomberos han dado por extinguido el incendio pasadas las 13.30 horas y han procedido a los trabajos de ventilación que "son lo más importante".

Me he desplazado al @MCentralVlc tras el incendio que se ha producido en su sótano. El plan de evacuación ha funcionado correctamente y @bomberosvlc ya han extinguido el fuego, originado en un cuadro eléctrico. Actualmente se está trabajando en la ventilación del sótano.… pic.twitter.com/6CTx1kns7i — María José Catalá (@mjosecatala) September 24, 2026

El operativo ha requerido acordonar las calles adyacentes, una zona caracterizada por su alta afluencia peatonal. Diferentes fuerzas de seguridad han colaborado estableciendo un perímetro de seguridad y reorganizando el tráfico para facilitar el trabajo y la movilidad de los vehículos de extinción. La actividad comercial ha quedado interrumpida de forma preventiva a la espera de que los técnicos certifiquen que el entorno es seguro.

El recinto afectado no es solo una joya arquitectónica, sino un motor económico vital para decenas de minoristas. Afortunadamente, la profesionalidad de los intervinientes ha logrado que el incidente quede en un mero contratiempo. Una vez sofocado el fuego, se abrirá la correspondiente investigación técnica para esclarecer el origen exacto de la ignición en los niveles inferiores de las instalaciones.