Mazón se persona en tres causas judiciales contra los que le han amenazado de muerte

El expresidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, se personará en tres causas judiciales abiertas que investigan a personas que le amenazaron de muerte tras las inundaciones de octubre de 2024, con el objetivo de impulsar las diligencias.

Lo confirma Libertad Digital tras las intenciones que daba a conocer Las Provincias sobre la estrategia penal que quiere llevar a cabo el expresidente valenciano. De esta manera, Mazón se suma a la Abogacía de la Generalidad Valenciana para ser parte en las causas por amenazas e insultos que ha recibido.

De las tres causas abiertas, en uno ya se ha dictaminado la apertura de juicio oral, y las otras dos están en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Sobre esto último la defensa de Mazón afirma que las diligencias están "paradas".

Insultos en la Comisión del Congreso

Carlos Mazón compareció por primera vez en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados el 17 de noviembre de 2025, más de un año después de las inundaciones. En su primera comparecencia, desde la izquierda, EH Bildu, Compromís, Sumar, ERC y PSOE, aprovecharon esa presencia de Mazón para acribillarle a insultos y amenazas.

Concretamente, Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas cuando Mazón ha acudido al Congreso. La primera vez, insultos como "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata", aparecieron en escena.

La segunda, este pasado lunes, dijo que le "jodía" verle "la cara a Mazón un lunes" o que merecía "celda".

La opinión de Pérez Llorca

El presidente actual de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, decidió el lunes no comentar nada respecto a la comparecencia de Mazón en el Congreso y cuestionó la viabilidad de las comisiones de investigación. "Si de verdad se quiere dar ejemplo a las comisiones de investigación y se quieren buscar responsabilidades políticas, o no esconderlas, insisto: esas las adoptó el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Ningún partido, y especialmente el PSOE, las adoptó", manifestó.

Además, el expresidente Mazón dijo que "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado" y le ha exonerado de responsabilidad, por lo que evitó confrontar con los diputados.

Según argumentó Pérez Llorca, la valoración que puede hacer al respecto es que "hacemos un flaco favor a la política cuando se hacen comisiones de ese tipo, donde se busca instrumentalizar el dolor para hacer política".