Diana Morant y Joan Baldoví centran el tiro en Pérez Llorca y se olvidan de los valencianos

El Debate de Política General ha puesto de manifiesto que el PSPV-PSOE y Compromís están más centrados en si Juanfran Pérez Llorca es candidato autonómico en mayo de 2027 que en proponer soluciones para los valencianos. La ministra y candidata, Diana Morant, estuvo presente solo por la mañana en las Cortes valencianas, se marchó antes de que terminara su primera intervención Juanfran Pérez Llorca y despotricó ante los medios de comunicación sobre el gobierno valenciano y los apoyos de Vox.

Morant afirmó que Pérez Llorca es "un presidente que no manda" y le auguró "ocho meses como máximo" al frente de la Generalitat Valenciana. "O porque lo diga Feijóo o porque lo digamos los valencianos, al señor Pérez Llorca le quedan como máximo ocho meses para decirle esa frase tan bonita de la señora Ayuso de 'chao pescado'". La ministra valenciana aprovechó su intervención ante los medios de comunicación para criticar la buena sintonía entre los populares y Vox. "Se le ha entregado absolutamente el gobierno a Vox".

Los valencianos hoy vamos a escuchar a un president que no manda y al que en 8 meses le dirán "chao, pescao". Pero frente a su desgobierno, hay alternativa. Y hay futuro. pic.twitter.com/tbwtKmOlrl — Diana Morant (@DianaMorantR) September 28, 2026

Pérez Llorca todavía no es candidato

La incertidumbre que se ha generado alrededor de Pérez Llorca ante la decisión de Génova de hacerle candidato o no, ha sido aprovechada por la oposición valenciana. Diana Morant, José Muñoz o Joan Baldoví incidieron en esas dudas que tiene Alberto Núñez Feijóo sobre la situación del PP en Valencia. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, expresó que Pérez Llorca está "arrodillado ante los extremistas de Vox e implorando a Feijóo que le haga candidato".

#DebatCV | Minuts abans de l'inici del debat, @joanbaldovi (@compromis) qualifica Pérez Llorca com "l'ànec coix de la política valenciana". "Està agenollat davant dels extremistes de Vox i alhora implorant a Feijóo que el faça candidat", ha assegurat. ⬇️Seguix ací el… pic.twitter.com/9flDPCnyzE — À Punt NTC (@apuntnoticies) September 28, 2026

Pérez Llorca lidera la gestora

Ayer se celebró la Junta Directiva Nacional del PP en la que se convocaron 21 congreso autonómicos y provinciales de cara a las próximas citas electorales. Tal y como estaba previsto, no se convocó el cónclave valenciano y Juanfran Pérez Llorca seguirá al frente de la gestora mientras no se convoque la cita regional.

El Congreso del PPCV está pendiente de fecha desde hace más de un año, dado que el último tuvo lugar en julio de 2021. Fuentes internas del PP señalaban que "la gestora sigue vigente mientras no haya una decisión contraria". Por tanto, Pérez Llorca seguirá como presidente y candidato 'oficioso' del Partido Popular hasta que Alberto Núñez Feijóo dicte lo contrario.