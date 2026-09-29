Pérez Llorca propone 55 iniciativas y defiende que su proyecto continuará "los próximos años"

Juanfran Pérez Llorca se estrenó ayer en su primer Debate de Política General en las Cortes valencianas. Compareció en el pleno tras el parón veraniego con una batería de propuestas centradas en la sanidad, educación, vivienda, fiscalidad y servicios sociales. Pérez Llorca abrió la sesión con un discurso que se alargó un poco más de las dos de la tarde. Llorca incidió en que esta legislatura es un "proyecto de cambio" donde recogió el testigo hace diez meses.

El presidente valenciano, al igual que en su discurso de investidura, transmitió su "apoyo, solidaridad, acompañamiento y empatía" a las familias de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024. Al principio, centró su exposición en las víctimas de las inundaciones y en las personas, reivindicando la "estabilidad" y la "altura de miras".

Agradecimiento a Vox

El gobierno valenciano está sustentando por los apoyos de Vox a las propuestas del PP de Pérez Llorca. El jefe del Consell guardó unas palabras para su 'socio' de gobierno defendiendo que "no pensamos igual, y no hay que fingir lo contario". Además, expuso que "somos partidos distintos, pero cuando ha tocado elegir entre la confrontación estéril y la responsabilidad, han elegido la responsabilidad".

#DebatCV | @JFPerezLlorca li agraïx a @JoseMa_Llanos [@vox_cv] que s'hagen aparcat les diferències per arribar a acords. "Quan s'arriben a acords cal cedir, i sempre ha de cedir més el govern", ha dit Llorca, que ha afegit també que els dos partits han actuat així per "altura de… pic.twitter.com/ZChclxbrPb — À Punt NTC (@apuntnoticies) September 28, 2026

55 propuestas para los valencianos

Pérez Llorca presentó 55 iniciativas centradas en cinco ejes para mejorar la vida de los valencianos "con acciones reales, presupuesto y calendario" frente a los "power points y las maquetas" del gobierno de Ximo Puig. Medidas como el plan 'Avancem Salut' que supone una inversión de 2.459 millones de euros en Sanidad, el incremento presupuestario en Educación, ayudas al alquiler y a la compra de primera vivienda para jóvenes o la exención de cuota para los autónomos fueron algunos de los puntos clave que se irán desarrollando en los próximos meses.

🗣️ La política en democràcia és la millor manera que tenim els ciutadans per a conviure en llibertat, igualtat i justicia.

I necessàriament ha d'inspirar l'acció del govern pegada a la realitat de les persones. #DPG2026 #GobernarEsCumplir — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) September 28, 2026

Mensaje al Gobierno de España

El presidente Pérez Llorca cuestionó el "maltrato y desprecio" del Gobierno de España en materia de financiación, agua e infraestructuras en comparación con otras autonomías. También recordó la falta de Presupuestos Generales del Estado y el acuerdo del sistema de financiación con Oriol Junqueras y los independentistas catalanes.

#DebatCV | @JFPerezLlorca ha defés la gestió del govern valencià enfront de la de l'executiu espanyol i ha criticat el seu "menyspreu" en àrees com la vivenda, la sanitat o el suport a l'agricultura, la ramaderia o la pesca. "Podem continuar millorant, però no serà gràcies al… pic.twitter.com/AoOGCKyU1o — À Punt NTC (@apuntnoticies) September 28, 2026

Como mensaje final, el líder popular explicó que este proyecto es de futuro y que se centra en cinco ejes principales para que los valencianos puedan "construir su proyecto de vida" y que la Comunidad Valenciana "produzca, genere empleo y recursos