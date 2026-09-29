Sanidad avisará a los pacientes por móvil de la caducidad de sus madicamentos en tratamientos de larga duración

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pondrá en marcha el próximo 1 de octubre un nuevo programa destinado a facilitar la continuidad farmacoterapéutica de los pacientes sometidos a terapias de larga duración, definidas como aquellas que se extienden por un periodo igual o superior a los 180 días.

El objetivo principal de esta iniciativa es coordinar de manera eficiente la labor de los profesionales de la salud y los sistemas informáticos para detectar de forma anticipada aquellas prescripciones que están próximas a su fecha de caducidad. Según ha explicado el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, la medida supone "un paso más en la desburocratización" del sistema. De hecho, los cálculos de la Administración regional apuntan a que se logrará reducir en un 25 por ciento el número de citas no programadas en los ambulatorios para renovar estos medicamentos.

Una de las grandes novedades de este modelo es la inclusión activa del ciudadano a través de la tecnología. Los sistemas de información autonómicos permitirán enviar de manera automática avisos mediante SMS o notificaciones a través de la aplicación oficial, alertando al usuario sobre el estado de su medicación. En la región hay cerca de 2,5 millones de personas que requieren fármacos de forma continuada, a las que se busca dotar de mayor tranquilidad y ahorrar trámites innecesarios.

En el ámbito estrictamente médico, el sistema funcionará de forma dual, tanto en su versión online como offline. Mientras el paciente se encuentre en la consulta, el ordenador mostrará al facultativo una ventana emergente con la información de los tratamientos a punto de finalizar. Esto otorgará al médico la oportunidad de valorar en ese mismo instante si procede o no la prolongación de la receta, proporcionando un entorno de gestión integrado y ergonómico.

Por otro lado, la herramienta informática rastreará diariamente el registro general para identificar aquellos expedientes que caducarán en los siguientes 45 días, aunque el enfermo no tenga una cita programada. Si es necesaria una evaluación clínica previa a la renovación, el sistema contactará con el paciente para instarle a solicitar una cita médica sin tener que esperar a la fecha límite.

Finalmente, este proceso de modernización integra también a las oficinas de farmacia. Los boticarios tendrán acceso a estas alertas en el mismo instante de la dispensación a través del sistema de receta electrónica. De este modo, podrán interactuar de forma proactiva con el ciudadano y aconsejarle sobre los pasos a seguir. Toda esta implantación irá acompañada de una campaña informativa para dar a conocer el servicio entre la población.