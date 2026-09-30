Detenido un párroco suplente en Valencia por agresión sexual a dos monaguillos menores

La Policía Nacional se encuentra al frente de una delicada investigación relacionada con un presunto caso de abuso en la ciudad de Valencia. El principal sospechoso es un hombre de 39 años y nacionalidad española que, en el momento de los hechos, desempeñaba un cargo eclesiástico en una parroquia de la ciudad. Su detención se produjo el pasado mes de mayo, tras las pesquisas iniciales llevadas a cabo por los agentes especializados.

Según la información que ha trascendido hasta el momento, el arresto se materializó concretamente el pasado 6 de mayo. A este individuo se le imputan dos delitos de agresión sexual y ha pasado ya a disposición judicial. Las fuentes policiales han confirmado a la agencia EFE que el proceso se encuentra en plena fase de instrucción, lo que garantiza el desarrollo de las diligencias necesarias para esclarecer por completo lo sucedido en este entorno.

El contexto en el que se produjeron los supuestos hechos agrava la situación debido a la posición de confianza que ostentaba el detenido. Tal y como ha avanzado el periódico local Levante-EMV, el investigado ejercía como párroco suplente de la iglesia a la que acudían habitualmente las víctimas. Los dos afectados participaban activamente en los oficios religiosos desempeñando las labores propias de los ayudantes de altar, circunstancia que facilitó la cercanía con el supuesto agresor.

El caso salió a la luz gracias a la intervención de la familia. Fue la propia progenitora de los jóvenes quien decidió acudir sin dilación a las dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia. La mujer se presentó ante los agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume) después de que uno de sus hijos le confesara que el sacerdote le había realizado tocamientos inadecuados.

Esta rápida respuesta familiar y la inmediata actuación del Grume han sido fundamentales para apartar al sospechoso de su cargo y proteger la integridad de los implicados. Ahora será el sistema judicial el encargado de dirimir las responsabilidades penales del detenido, en un proceso legal que determinará la condena si se prueban los hechos denunciados ante las autoridades competentes.