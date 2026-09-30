El patrimonio de Baldoví supera los 340.000 euros y es propietario de tres viviendas tras 15 años en política

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, es propietario de tres viviendas y ahorrado 345.000 euros durante su trayectoria política, según ha informado el diario Las Provincias. Baldoví comenzó su carrera política en el año 2011 cuando fue nombrado alcalde de Sueca. En el año 2011 llegó al Congreso de los Diputados en Madrid hasta unos años después de la pandemia del coronavirus donde ganó las primarias de Compromís en la Comunidad Valenciana y se convirtió en candidato a la Generalitat Valenciana para las últimas elecciones autonómicas en 2023.

Según sus datos fiscales, durante los últimos 15 años, Baldoví ha invertido en viviendas con garaje, coches, solares, campos o trasteros. Algunos de estos bienes fueron adquiridos en régimen de gananciales junto a su esposa.

Hipocresía de izquierdas

El suelo de Joan Baldoví no es precario. El sueldo de síndic en el parlamento autonómico tiene una base de 37.492 euros brutos anuales más un complemento de 32.560 euros como portavoz del grupo Compromís. Baldoví, además, tiene acceso al plus de desplazamiento por residir entre 10 y 100 kilómetros de la sede parlamentaria.

Como diputado en el Congreso en Madrid durante tres legislaturas, el portavoz actual de Compromís fue retribuido con 66.000 euros brutos al año gracias al sueldo base y al complemento por circunscripción.

Baldoví y Maricarmen

Sabiendo los datos fiscales y conociendo las propiedades que posee Baldoví, en el Debate de Política General de este lunes, el portavoz de Compromís se atrevió a decir lo siguiente: "que uno del PP le diga lo que le ha pasado a Maricarmen… se debe tener morro", expresó Baldoví dirigiéndose a Juanfran Pérez Llorca.

Además, Baldoví no se quedó ahí, prosiguió con el asunto y le preguntaba al presidente de la Generalitat por la delicada situación que ha vivido Maricamen. "¿Desde donde se lo va a decir Pérez Llorca? ¿Desde su chalet? ¿Desde las ocho propiedades que tiene? ¿Desde el piso que le han puesto a Mazón en Alicante?", preguntaba con insistencia a Llorca durante el debate.

El PP, a Maricarmen, no li ha de dir res. pic.twitter.com/WZGG5ISHJQ — Compromís (@compromis) September 29, 2026

Ante estas preguntas, se puede comprobar la hipocresía de Compromís con respecto a la vivienda y la protección a ultranza de la okupación en la Comunidad Valenciana y en España.