Pérez Llorca ve a Pedro Sánchez a la deriva y "más centrado en resistir que en gobernar"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado este miércoles una dura advertencia sobre la situación política nacional, al constatar el agotamiento del proyecto de Pedro Sánchez. Durante una visita a la localidad de Chiva, en la provincia de Valencia, para supervisar diversas actuaciones de renaturalización de cauces y eliminación de especies invasoras, el dirigente autonómico ha retratado a un Gobierno central "a la deriva" que ha renunciado a ejercer sus verdaderas responsabilidades políticas y de gestión.

A preguntas de los medios de comunicación sobre las últimas modificaciones normativas impulsadas desde Madrid, Pérez Llorca ha sido tajante en su diagnóstico sobre la parálisis del Ejecutivo. "Yo creo que estamos asistiendo ya al final de un gobierno que está más centrado en resistir que en gobernar", ha aseverado. Esta afirmación resume, a su juicio, el modus operandi de una coalición que antepone su estricta supervivencia en el poder a la resolución de las urgencias reales de los ciudadanos.

Los frentes abiertos de Sánchez

Para ilustrar esta grave falta de rumbo, el presidente autonómico ha puesto sobre la mesa varios frentes abiertos de gran calado, como la alarmante situación del mercado inmobiliario. En este sentido, ha afeado la actitud de la administración estatal ante la falta de vivienda, reprochando que desde los despachos ministeriales se intente repartir culpas hacia otras instituciones cuando "llevan ocho años gobernando". Un inmovilismo flagrante que también ha comparado con la deficiente gestión de la crisis fronteriza padecida recientemente en la ciudad de Ceuta.

El ámbito hídrico ha sido otro de los grandes ejes de su intervención, por tratarse de un asunto de vital y estratégica importancia para la Comunidad Valenciana. Al ser cuestionado por el cambio del reglamento de aguas que pretende imponer el Gobierno de España, Pérez Llorca ha denunciado el castigo sistemático hacia las necesidades de los regantes y agricultores levantinos. Según ha detallado, el Gobierno central gestiona la política de trasvases inventando normativas "sin ningún rigor científico" con el único y evidente objetivo de recortar los caudales solidarios.

Esta asfixia hídrica programada castiga de forma especialmente severa al sur de la provincia de Alicante, un territorio próspero que depende directamente del agua para mantener su pujanza económica y agrícola. Finalmente, el dirigente ha censurado la habitual y desleal estrategia de la Moncloa consistente en "adoptar o aprobar medidas que ellos anuncian" para conseguir el aplauso mediático, pero que "luego pagan las administraciones autonómicas", confirmando así que el país se encuentra en manos de un Gobierno a la deriva que "no resuelve problemas".