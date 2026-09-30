Valencia suspende las clases en zonas inundables ante el nuevo aviso por intensas lluvias

El Ayuntamiento de Valencia, en respuesta a la alerta naranja por precipitaciones y amarilla por tormentas que ha sido decretada por la Generalitat, ha decidido implementar una serie de medidas de carácter preventivo para garantizar la seguridad ciudadana. Entre las principales acciones, el consistorio ha acordado la suspensión las clases durante el jueves y el viernes en todos los centros escolares que se encuentren ubicados en áreas catalogadas como inundables, así como en los distritos que resultaron gravemente afectados por el reciente temporal.

Esta restricción no se limita exclusivamente a colegios e institutos, sino que se extiende a las universidades populares, centros de mayores y espacios ocupacionales que operan bajo estas mismas condiciones geográficas. Para el resto de instalaciones educativas de la capital del Turia que sí mantendrán sus puertas abiertas, la instrucción es clara: queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de actividad en los patios o al exterior mientras se mantenga la inestabilidad atmosférica.

La amenaza meteorológica ha obligado a modificar el pulso habitual de la ciudad en múltiples frentes. A partir de las doce del mediodía del jueves, se procederá al cierre total de parques, jardines, bibliotecas y cementerios municipales. El emblemático Jardín del Turia también clausurará sus accesos. Asimismo, la agenda cultural y social ha sufrido alteraciones significativas, destacando la cancelación del concierto previsto en el Palau de la Música y la suspensión de los actos conmemorativos del Día Internacional de los Mayores.

En el ámbito de la gestión hídrica y la atención primaria, se habilitarán tres Centros de Atención de Emergencias Sociales para dar cobertura a las personas más vulnerables. Por su parte, el servicio de la Devesa tiene previsto solicitar formalmente a la Junta de Desagüe de la Albufera la apertura de sus compuertas. Esta maniobra busca reducir el nivel de agua acumulada en el lago de forma puramente preventiva, mitigando así posibles desbordamientos adicionales.

La medida cautelar afecta directamente a decenas de espacios educativos situados en pedanías fuertemente castigadas semanas atrás, tales como Castellar-Oliveral, Forn d'Alcedo y La Torre, además de núcleos con riesgo histórico como Benimàmet-Beniferri o Massarrojos.

Los tradicionales mercados extraordinarios tampoco operarán con normalidad, puesto que finalizarán su actividad el jueves a primera hora de la tarde y no montarán sus puestos durante la jornada del viernes.

Finalmente, los operativos de Bomberos, Policía Local y Protección Civil se encuentran plenamente movilizados para realizar un seguimiento exhaustivo de la situación. Desde las autoridades locales se insiste en la imperiosa necesidad de evitar los desplazamientos por carretera que no sean estrictamente imprescindibles, alejarse de túneles y pasos inferiores, y mantenerse puntualmente informados a través de los canales oficiales.