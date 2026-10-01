Valencia cierra colegios y parques y activa el protocolo de emergencia por la alerta roja de Aemet

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido activar de forma inmediata el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) y los protocolos de emergencia correspondientes tras la alerta decretada por la Generalidad. Esta decisión se fundamenta en las últimas previsiones meteorológicas proporcionadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierten de un episodio de extremada gravedad. En concreto, se ha establecido un aviso naranja por precipitaciones y tormentas entre las 14:00 y las 18:00 horas, que pasará a ser de nivel rojo por lluvias y naranja por aparato eléctrico desde las 18:00 hasta la 1:00 de la madrugada.

Ante esta compleja coyuntura, el equipo de gobierno municipal ha acordado mantener las medidas preventivas dictadas para la alerta naranja e implementar restricciones mucho más severas al entrar en vigor el aviso rojo. La medida de mayor impacto organizativo y social es el cierre generalizado de todos los centros educativos a partir de las 15:00 horas de este mismo jueves. Esta contundente clausura afecta a los colegios, institutos, la Universidad Popular, todos los centros de formación tanto reglada como no reglada, así como a las instalaciones destinadas a la atención de personas mayores y los centros de juventud.

Con el propósito de preservar la seguridad de los ciudadanos y evitar riesgos innecesarios en la vía pública, esta suspensión de la actividad lectiva y formativa se prolongará durante toda la jornada del viernes 2 de octubre. El Ayuntamiento ha tomado esta firme determinación como medida puramente preventiva, con el fin de atajar las posibles afecciones, inundaciones o cortes de tráfico que pudieran producirse como consecuencia de las intensas trombas de agua caídas durante la noche y la madrugada. Las autoridades locales insisten en la importancia de evitar cualquier traslado que no sea estrictamente indispensable.

En el ámbito de los servicios sociales y de atención a los colectivos más vulnerables de la sociedad, se ha ordenado la apertura del polideportivo de Benimaclet a partir de las 15:00 horas. Estas instalaciones estarán gestionadas por el personal de la Cruz Roja y servirán de refugio de emergencia para las personas sin hogar, sumándose así a los tres Centros de Atención a Emergencias Sociales que ya se encontraban plenamente operativos. Paralelamente, se ha decretado el cierre preventivo del acceso a los arenales de las playas de la localidad, así como la clausura al público de los parques, jardines, cementerios, bibliotecas, museos y centros culturales.

Las importantes restricciones también se extienden al entorno natural y deportivo. El consistorio ha dictaminado el cierre de la Casa Forestal y la suspensión de cualquier actividad previamente autorizada en el parque natural de la Dehesa-Albufera, lo que incluye la paralización del servicio en el emblemático embarcadero de Pujol. Del mismo modo, han quedado suspendidas de forma tajante todas las competiciones y entrenamientos en las diferentes instalaciones deportivas municipales, las actividades ligadas a la Junta Central Fallera y las pruebas de oposiciones que estaban programadas para la tarde. En el sector turístico, se han anulado las visitas guiadas mientras los operarios trabajan a destajo en el refuerzo de la limpieza de los imbornales en las zonas críticas.