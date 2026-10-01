Valencia se blinda ante la alerta roja con barreras e interrumpiendo la actividad escolar

La provincia de Valencia ha activado un amplio dispositivo de prevención ante la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología por fuertes lluvias. Las localidades que ya sufrieron los estragos de la última emergencia climática están implementando medidas excepcionales, como es el caso de Aldaia, donde se han colocado barreras antiinundaciones en el barranco de la Saleta para tratar de evitar nuevos desbordamientos.

A estas defensas físicas se suma una batería de restricciones en municipios como Alaquás, Torrente, Catarroja, Picaña o Chiva. Los respectivos ayuntamientos han decidido suspender las clases y la actividad en los centros municipales. Asimismo, se ha procedido a clausurar parques, jardines y cementerios, mientras se insta a los vecinos a permanecer en las plantas superiores de los edificios y a retirar los vehículos de las zonas bajas.

Las decisiones se han coordinado a través de las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal). Desde estas plataformas se ha hecho un llamamiento para que la población siga las actualizaciones exclusivamente a través de los canales oficiales, como el 112 y la Aemet, y se eviten los desplazamientos innecesarios por carretera o cerca de los cauces de agua.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha detallado que el consistorio ha instalado el primer nivel de compuertas para canalizar el agua y ha reducido la cota a 1,40 metros, lo que facilitará su salida. Según el regidor, el municipio se enfrenta a un doble riesgo por las precipitaciones locales y el agua que desciende de zonas más elevadas.

Para minimizar los daños, se han emitido avisos a los móviles mediante el Es-Alert solicitando a los ciudadanos que aparten sus coches de las áreas colindantes al barranco. Luján insistió en la necesidad de consolidar una cultura de la emergencia para proteger especialmente a las personas con movilidad reducida, reconociendo que las alertas generan una enorme angustia entre los vecinos tras lo sucedido recientemente.

Por su parte, el consistorio de Alaquàs ha reforzado los servicios de la Policía Local y ejecutado una limpieza intensiva de imbornales y redes de alcantarillado. Como medida adicional, se han protegido los accesos a los edificios públicos y colegios mediante el despliegue de sacos de arena, al tiempo que se ha revisado el arbolado para prevenir la caída de ramas.

Finalmente, en localidades como Torrent se ha interrumpido la instalación del mercado ambulante y cualquier evento al aire libre. Todo el esfuerzo de las administraciones locales se centra ahora en mantener una vigilancia permanente sobre los puntos sensibles, como los pasos inferiores y las áreas de escorrentía, a la espera de que el temporal comience a remitir.

Metro reduce su servicio

Por su parte, el suburbano de la ciudad del Turia ha modificado sus frecuencias habituales durante la tarde de este jueves como medida preventiva frente a los fenómenos meteorológicos adversos. Según han confirmado fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la decisión de modificar la operativa se ampara en los protocolos de la comisión de Seguridad de la empresa pública para hacer frente a situaciones climáticas extremas. Así, los convoyes pasan a circular con una periodicidad equivalente a la de un fin de semana.

A través de sus diferentes canales de comunicación oficiales, la empresa concesionaria ha querido mandar un mensaje de tranquilidad asegurando que el traslado para los trabajadores esenciales está garantizado en todo momento. No obstante, las autoridades pertinentes insisten en la importancia de evitar cualquier tipo de desplazamiento que no sea estrictamente necesario mientras persista la inestabilidad en el cielo del Levante español. Del mismo modo, piden a los ciudadanos que se informen únicamente mediante vías gubernamentales e institucionales.

La situación atmosférica ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a elevar el nivel de riesgo en la región. En concreto, los expertos han activado el aviso máximo en las demarcaciones provinciales valenciana y castellonense. Las previsiones apuntan a que los chubascos pueden descargar con especial virulencia en el litoral de Castellón, donde se calculan acumulaciones que podrían superar los 250 litros por metro cuadrado en un lapso de apenas doce horas. Este escenario de inestabilidad se extenderá previsiblemente hasta el mediodía del viernes.

Por su parte, la costa norte de la provincia de Valencia también se encuentra bajo vigilancia intensiva. En esta área, los modelos meteorológicos estiman lluvias continuadas que dejarían en torno a 180 litros por metro cuadrado durante la madrugada. Este frente húmedo obliga a extremar las precauciones ante el riesgo de desbordamientos y anegaciones en núcleos urbanos y vías interurbanas de las comarcas más expuestas.