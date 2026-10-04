Dos jóvenes mueren ahogados en una playa de Guardamar del Segura

Dos jóvenes han fallecido este sábado ahogadas en la playa de Els Vivers, en Guardamar del Segura (Alicante), según han confirmado fuentes policiales y sanitarias. Al parecer, ambas se encontraban bañándose cuando ondeaba la bandera roja.

Según ha informado la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, los fallecidos son un hombre y una mujer de 25 años ambos, dos turistas extranjeros de nacionalidad ucraniana y que residían en Polonia.

Varias personas lograron sacar del agua poco después de las 14 horas y dieron aviso a los servicios de emergencia. El aviso llegó al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) sobre las 14:11 horas.

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Posteriormente, hasta la playa se desplazaron dos unidades del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y un Soporte Vital Básico (SVB). Los servicios de emergencia realizaron a los dos bañistas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) tras ser rescatados del agua, pero no pudieron salvarles la vida y confirmaron su fallecimiento.

Con 65 ahogamientos en espacios acuáticos registrados en 2025 por el INA, la Comunidad Valenciana se convirtió en la tercera comunidad autónoma con mayor siniestralidad de España, superada únicamente por Andalucía y Canarias.

Asimismo, los datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo sitúan a la región a la cabeza de los fallecimientos en agosto de 2026, mes en el que se lamentaron 16 muertes.