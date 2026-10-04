Nueve policías heridos y cinco detenidos tras los altercados después de la manifestación por la vivienda en Valencia

Las cinco personas detenidas este sábado por los violentos altercados protagonizados al término de la manifestación por la vivienda en Valencia pasarán este lunes a disposición judicial. Los arrestados formaban parte de un grupo de radicales que intentó boicotear un foro inmobiliario, provocando graves disturbios en la ciudad.

La marcha, que había sido convocada por diversos colectivos de extrema izquierda y asociaciones afines como el Sindicat de Llogateres, Entrebarris, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicat Habitatge València, derivó en enfrentamientos directos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El saldo de la violenta jornada fue de cinco manifestantes detenidos y nueve agentes de la Policía Nacional heridos, según han confirmado fuentes policiales. Además Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha responsabilizado "directamente" a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, de las heridas que recibieron.

El punto más crítico de los disturbios se registró en las inmediaciones del Palau de Les Arts, lugar elegido para la conclusión de la protesta. En el interior del recinto se estaba celebrando un foro de inversión inmobiliaria, un evento que los convocantes habían fijado como objetivo de su ira. Varios de los asistentes a la marcha decidieron emplear la fuerza y traspasaron el vallado y el cordón de seguridad establecido por los agentes para proteger el edificio y garantizar el orden público.

Ante la actitud agresiva de los manifestantes y el riesgo evidente para la seguridad de los asistentes al foro, los efectivos antidisturbios de la Policía Nacional se vieron obligados a intervenir. Para disolver a los violentos y restablecer la normalidad en la zona, los agentes tuvieron que recurrir a cargas reglamentarias, gases lacrimógenos y el disparo de pelotas de goma.

Estos graves incidentes ponen de manifiesto la preocupante deriva de este tipo de movilizaciones, en las que las reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda sirven a menudo como excusa para que grupúsculos radicales ejerzan el vandalismo y la violencia en las calles. La agresión sufrida por los nueve policías subraya la intensidad de unos choques que rompieron por completo la convivencia en la capital del Turia durante la tarde del sábado.

Se espera que el titular del juzgado de guardia tome declaración a los cinco detenidos a lo largo de este lunes para dirimir sus responsabilidades penales por los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Mientras tanto, desde diversos sectores políticos y sociales se ha mostrado el apoyo unánime a la labor policial, condenando sin paliativos el uso de la violencia para imponer postulados ideológicos en contra del libre mercado y la propiedad privada.