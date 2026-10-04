Policías denuncian que el Gobierno los dejó "a los pies de los caballos" en Valencia por "decisión política"

En el marco de las decenas de manifestaciones por la vivienda y por una "huelga general" celebradas en ciudades de toda España, Valencia vivió graves altercados cuando manifestantes intentaron irrumpir en un congreso inmobiliario en el Palau de las Arts.

Un día después de los incidentes, que se saldaron con nueve agentes heridos, Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha responsabilizado "directamente" a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, de las heridas que recibieron.

En un mensaje en Telegram, el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha denunciado que un "dispositivo absolutamente infradimensionado", con "poco más de 40 policías", dejó a sus compañeros "a los pies de los caballos".

La Unidad de Intervención Policial (UIP), ha explicado el portavoz, tuvo que "soportar la violencia de miles de personas, poniendo en serio riesgo su propia integridad e incluso la vida de nuestros compañeros, algo absolutamente intolerable en un estado de derecho".

La UIP "necesita medios y órdenes policiales, no decisiones políticas", ha exigido el portavoz de Jupol, quien ha añadido que desde el sindicato "responsabilizamos directamente a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, de unas decisiones políticas que han puesto en grave riesgo la integridad de nuestros compañeros".

"Creemos que el máximo responsable de ese dispositivo y de las heridas de nuestros compañeros es la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la máxima responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Valencia y del mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana", ha considerado.

Según ha recordado, "estos días ya advertíamos: grupos radicales antisistema se estaban infiltrando en las movilizaciones por la vivienda y nos preocupaba que la UIP recibiera órdenes políticas en lugar de órdenes operativas y policiales. Hoy, en Valencia, desgraciadamente, ha ocurrido", ha lamentado.

"Lo de Valencia no se puede volver a permitir y tolerar, la UIP tiene que trabajar con seguridad", ha demandado. Las protestas se saldaron, además de con los agentes heridos, con cinco detenidos.