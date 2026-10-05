Catalá mantiene los actos del 9 de octubre ante la acampada y apela a Delegación del Gobierno

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado este lunes que el equipo de gobierno municipal no tiene ninguna intención de suspender, aplazar ni reubicar los actos previstos para la celebración del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Estas declaraciones se producen en el contexto de la acampada no autorizada que un grupo de manifestantes ha instalado en la céntrica Plaza del Ayuntamiento bajo el pretexto de reclamar el derecho a la vivienda.

Durante la entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad, la primera edil ha expresado su firme deseo de que la histórica festividad autonómica se desarrolle con total normalidad y ha apelado directamente al respeto mutuo. En este sentido, ha recordado el reciente precedente de la acampada docente que coincidió con la festividad del Corpus Christi en la Plaza de la Virgen, donde finalmente se logró compartir el espacio público sin tener que lamentar graves altercados.

"No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro día grande", ha subrayado María José Catalá, incidiendo en que se trata de una fecha de enorme relevancia para la ciudad. En especial, ha recordado que este año reviste un carácter muy señalado al conmemorarse el 750 aniversario del fallecimiento del rey Jaime I, figura clave en la historia valenciana.

Frente a las posibles perturbaciones, la alcaldesa ha dejado sumamente claro que la competencia de mantener el orden público ante una concentración no comunicada recae, de forma exclusiva, en la Delegación del Gobierno. "Aquí, al igual que en Madrid y que en todas las ciudades de España, es la Policía Nacional la que tiene que responsabilizarse de una concentración no autorizada", ha advertido. Asimismo, ha garantizado que el consistorio facilitará todos los informes de seguridad precisos para blindar el normal transcurso de los festejos y del espectáculo pirotécnico.

Por otro lado, los partidos de la oposición de izquierdas han aprovechado la tensión en las calles para cargar contra el gobierno municipal y mostrar su apoyo explícito a los acampados. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha elogiado la supuesta valentía de los participantes en la protesta y ha instado a la alcaldesa a ceder y dialogar con los manifestantes. En un tono marcadamente activista, Robles ha asegurado que la ocupación de la calle debe prevalecer por encima de cualquier otro acto conmemorativo institucional.

En una línea similar, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha acusado a la regidora popular de querer ordenar un desalojo policial a la fuerza, obviando las competencias reales en materia de seguridad. El dirigente socialista ha tachado de frívolo que la preocupación del Ayuntamiento radique en el disparo de la pirotecnia festiva y ha llegado a cuestionar el talante democrático del Partido Popular por el mero hecho de defender el normal desarrollo del Día de la Comunidad Valenciana.