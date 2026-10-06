La acampada por la vivienda en Valencia reta a Catalá y rechaza irse el 9 de Octubre

El pulso en el centro de la capital del Turia se intensifica. La protesta instalada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia con el pretexto de la vivienda ha anunciado que no tiene ninguna intención de abandonar el espacio público de cara al próximo 9 de Octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Lejos de ceder el emplazamiento para el normal desarrollo de los actos institucionales, los organizadores han exigido que sea el propio consistorio quien busque ubicaciones alternativas para las celebraciones, incluyendo la tradicional mascletá.

A través de sus portavoces, la plataforma ha comunicado que la decisión de mantener la ocupación de la plaza de forma indefinida se ha tomado por unanimidad en asamblea. Aunque aseguran de palabra que respetan la importancia de la festividad autonómica, su postura es inflexible: afirman que intentarán aguantar "con todas nuestras fuerzas" y sugieren que la administración local tiene recursos suficientes para desplazar sus actividades de manera que ambas causas puedan convivir.

Este órdago choca frontalmente con la postura de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. La regidora popular defendió este martes que el 9 de Octubre es un día sagrado para los ciudadanos y garantizó que la corporación municipal velará por el cumplimiento de toda la agenda festiva en su emplazamiento habitual. Los acampados, que cifran su presencia en 400 tiendas y unas 600 personas, se escudan en que carecen de los medios logísticos de una institución pública para trasladar su infraestructura.

Más allá del conflicto por la ocupación de la plaza, los manifestantes han dejado claras sus exigencias políticas. Han advertido que los requisitos mínimos para desconvocar la movilización pasan por la expropiación de viviendas a los denominados fondos buitre, la intervención de los precios del alquiler y el apoyo expreso a una huelga general respaldada por los sindicatos CCOO y UGT. Han avisado de que, si el Gobierno central no aprueba un decreto que recoja todas estas imposiciones, la acampada continuará.

Por último, el colectivo ha recurrido a un tono victimista al asegurar que manejan información sobre supuestos planes para desalojar o "reprimir" la acampada el próximo jueves 8 de octubre, víspera de la festividad autonómica. Bajo la premisa de ser un movimiento pacífico, han hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para que acuda a solidarizarse con ellos y evitar que las fuerzas de seguridad liberen la zona, alegando que se sienten inseguros ante una posible intervención policial.