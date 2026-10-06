Víctimas de la DANA exigen medir las alertas para evitar la desconfianza de la población

Las asociaciones de afectados por la DANA han reclamado que los avisos de emergencias y el sistema ES-Alert estén rigurosamente medidos para no generar suspicacias entre los ciudadanos. En este sentido, han instado a establecer protocolos de actuación basados en la gravedad del episodio meteorológico, evitando tanto la tardanza del pasado 29 de octubre como el envío indiscriminado de mensajes ante lluvias menores.

Esta petición se ha formulado durante la conferencia internacional organizada por el Ministerio de Política Territorial y la OCDE, orientada a la resiliencia regional ante desastres. El encuentro ha contado con la participación de la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé, y representantes de diversas asociaciones de damnificados.

La portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha recordado que el fatídico día de la catástrofe no hubo prevención ni respuesta, lo que derivó en la pérdida de 233 vidas. Por ello, ha incidido en que es necesario buscar un equilibrio para que el sistema de avisos funcione según el grado de gravedad de la amenaza.

Asimismo, Álvarez ha expresado su decepción ante el adelanto electoral, ya que esta decisión provoca que decaiga la comisión de investigación sobre la tragedia que se estaba desarrollando en el Congreso de los Diputados, dejándoles sin la principal vía de depuración de responsabilidades políticas a nivel nacional.

Por su parte, Mariló Gradolí, representante de otra de las plataformas de afectados, ha subrayado el temor social que suscitan las actuales alertas naranjas en la zona cero. Ha exigido que la información que se transmita a la población fluya directamente desde los técnicos y evite incurrir en inexactitudes, y ha alertado de las consecuencias de urbanizar en zonas inundables.

La representante de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, Elisabet González, ha incidido en la desconfianza total hacia las administraciones encargadas de gestionar la emergencia. Ha remarcado que las competencias públicas no pueden recaer en manos de gestores que han demostrado incapacidad, y ha rechazado cualquier vinculación partidista de su plataforma.

En el ámbito del impacto psicológico, las asociaciones han denunciado el daño emocional que supuso la gestión de los primeros días. En concreto, han hecho alusión expresa a la decisión de la extitular de Turismo, Nuria Montes, de restringir el acceso de las familias a determinados recintos destinados a las víctimas.

Para abordar estas carencias, la comisionada de Salud Mental, Belén González, ha defendido el trabajo de las Unidades de Salud Mental de Emergencias, que han llevado a cabo más de 4.300 intervenciones. Ha destacado que el abordaje del trauma debe centrarse en entender las verdaderas necesidades de los ciudadanos afectados desde el primer momento de la crisis.

Finalmente, la delegada del Gobierno ha coincidido en la urgencia de revisar el plan de emergencias de la Generalitat Valenciana. Según Bernabé, protocolizar el uso de los sistemas de aviso masivo proporcionará a la ciudadanía la tranquilidad necesaria ante futuras adversidades climatológicas.