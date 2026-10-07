Compromís huye de Frente Amplio y quiere aislarse con una candidatura "100% valenciana"

Compromís aboga por impulsar una candidatura "valenciana, abierta y plural" que aspire a ser "referente de toda la izquierda valenciana" y ya está "en disposición" de negociar con Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y Podem, si bien "aún no ha habido contactos formales".

Compromís está conformado por Més, Iniciativa y Els Verds y esto hace que se produzcan grietas y momentos de tensión dentro de la agrupación naranja.

Una candidatura, según han recalcado, que defienda "la igualdad, el feminismo, la diversidad, la transición ecológica y los derechos de todas las personas". Para Compromís, "este proyecto tiene que nacer de la proximidad en el territorio, de la escucha y del trabajo compartido con nuestros pueblos y ciudades, con los movimientos sociales, el sindicalismo y las entidades que luchan cada día por una sociedad más justa".

✊ Treballem per a que este 29 de novembre cap vot es quede a casa. pic.twitter.com/GXMizPrDds — Compromís (@compromis) October 6, 2026

Oltra apuesta por un "frente valenciano"

Ante los rumores de que Compromís podía formar parte de Frente Amplio, Mónica Oltra ha reivindicado un "frente valenciano" con tres opciones. Oltra apuesta porque "hay tres opciones: el que va a votar derecha, que vote PP-Vox; el que va a votar al PSOE, y el que va a votar izquierdas, y que venga a votar, en concreto en nuestro país, una opción de izquierdas y arraigada en el territorio, como es lo que ha representado Compromís, pero también más fuerzas políticas".

El delfín de Oltra, Alberto Ibañez, al igual que hacía el PSOE situaba el ámbito de la vivienda como el foco principal de las elecciones del 29N.

55 dies per aprovar mesures extraordinàries i urgents que eviten desnonaments i pujades del lloguer. 55 dies per a mobilitzar-nos i ser més els que volem prohibir fons voltor, lloguers indefinits i més habitatge públic. — Alberto Ibáñez i Mezquita 🍉 (@alberto_aim) October 5, 2026

En el momento en el que se convocan elecciones, ya sean generales o autonómicas, la izquierda valenciana, especialmente Compromís, empieza a buscar una manera de presentarse unidos a dichos comicios. Este hecho pone en en evidencia la falta de solidez en un proyecto caduco y que a medida que avanza el tiempo, estas formaciones de ultraizquierda pierden apoyo.