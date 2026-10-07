Interceptan tonelada y media de cocaína en Valencia en un ferry procedente de Ibiza

Los agentes de Vigilancia Aduanera, dependientes de la Agencia Tributaria, han asestado un nuevo golpe al narcotráfico al interceptar casi tonelada y media de cocaína en las instalaciones portuarias de Valencia. El alijo fue descubierto en el interior de un vehículo que viajaba a bordo de un ferry procedente de la isla de Ibiza, en un operativo que ha culminado con la detención del conductor del camión.

Esta intervención se enmarca dentro de la denominada operación Reventón, que tuvo lugar el pasado viernes 2 de octubre. Dicho dispositivo forma parte de los controles rutinarios que los funcionarios de aduanas realizan sistemáticamente en los embarques y desembarques de las líneas marítimas que conectan la península con el archipiélago balear, unas rutas frecuentemente vigiladas para evitar el tráfico de sustancias ilícitas.

Para llevar a cabo estas inspecciones con la máxima eficacia, resulta fundamental el empleo de la furgoneta Medusa. Este vehículo especializado está equipado con tecnología de vanguardia que proyecta un haz de rayos X capaz de penetrar en las estructuras de los camiones. De este modo, los agentes obtienen una imagen inmediata del interior sin necesidad de realizar una intrusión física en la carga, lo que agiliza enormemente el flujo portuario y permite inspeccionar un mayor número de transportes.

Durante el proceso de desembarque del buque procedente de Ibiza, los funcionarios seleccionaron varios vehículos de gran tamaño para someterlos al escrutinio tecnológico. Al pasar uno de ellos por el escáner, los agentes advirtieron una imagen radiológica incompatible con la mercancía declarada, revelando densidades claramente diferenciadas en el espacio destinado a la carga, un indicio habitual de la existencia de dobles fondos o mercancía ilícita.

Ante estas sospechas, se procedió a la apertura y al reconocimiento visual del habitáculo. En la parte final de la caja, oculta tras una pantalla junto a la puerta, los agentes hallaron un elevado número de fardos idénticos a los empleados habitualmente por las organizaciones criminales para el transporte de estupefacientes. Tras someter una muestra al narcotest, el resultado confirmó de inmediato que se trataba de cocaína.

El recuento final de la droga aprehendida arrojó la espectacular cifra de 1.420 pastillas de cocaína. Tras el hallazgo, se procedió a la detención del conductor, un ciudadano originario de Rumanía, que fue trasladado junto con el vehículo y la sustancia estupefaciente a las dependencias oficiales para la instrucción del correspondiente atestado policial.

Finalmente, el detenido y las diligencias practicadas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Valencia en funciones de guardia. Este éxito policial en el Puerto de Valencia subraya la importancia del factor sorpresa en este tipo de operativos, diseñados para ejecutarse instantes antes del atraque y evitar así que los delincuentes puedan comunicarse y frustrar la incautación.